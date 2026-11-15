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アーセナルはレアル・マドリードのスターを獲得すべく動きを続けており、左ウイングのポジション補強における最優先ターゲットに据えている。ロンドンのクラブ内では、この移籍を成立させられる可能性に対する楽観論が高まっている。

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「Football Transfers」が明らかにしたところによると、アーセナルの首脳陣はブラジル人のヴィニシウス・ジュニオール獲得の可能性についてこれまで以上に確信を深めており、クラブに近い一部の情報筋は彼の移籍を議論の余地がある単なる可能性としてではなく、時間の問題として捉えるまでに至っているという。

この自信は、過去の獲得への試みと、クラブが提示するスポーツプロジェクトが依然として彼にプレミアリーグでの新たな挑戦を納得させられるという内部の信念に基づいている。

アーセナルは昨夏の移籍市場でこのブラジル人ウインガーの獲得を試みたが、彼を説得してレアル・マドリードを離れさせることはできなかった。彼はスペインの首都に残ることを選び、2032年まで続く新契約への署名に合意したためだ。

試みは頓挫したものの、このロンドンのクラブは完全には納得していない代替選手の獲得に動くことはなく、交渉に戻ることを可能にする新たな機会に備えて、財政的な余力を保持することを選んだ。

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ヴィニシウスの不振

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ヴィニシウスの契約更新はアーセナルの関心を終わらせることはなく、とりわけ彼のレアル・マドリードにおける長期的な将来をめぐる疑問が高まるなかで、それは続いている。

このブラジル人ウインガーは今季これまでのところ、期待されていた水準を示せておらず、新契約に含まれる巨額の財政的優遇措置も、それがクラブの期待していた形でパフォーマンスに反映されていないことから、彼の継続の是非をめぐる議論の一部となっている。

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チーム内でのヴィニシウスの立ち位置をめぐる疑問符は、レアル・マドリードがジョゼ・モウリーニョのもとで、国際試合の中断前にスペインリーグで4試合の出場停止処分を受けていた彼の不在のなかで直近の成功を大きく収めたことで、いっそう増した。

懸念はそこにとどまらず、彼は新加入でスタメンに定着しようとしているコートジボワール人のヤン・ディオマンデにレギュラーの座を奪われる脅威にさらされており、これはこのブラジル人ウインガーの状況の再評価への扉を開く可能性がある。

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日本に2-3で敗れた試合で母国代表として2得点を挙げたものの、その代表での輝きはレアル・マドリードでの彼の水準に関する疑問を打ち消すものではなく、ただクラブに戻った際に精神的な後押しを与える可能性はある。

アーセナルは、この選手が持つ大きな地位とピッチ上で彼が示すものとの間の乖離が続けば、とりわけ監督の構想において影響力のある立ち位置を取り戻せない場合、退団という考えがより議論しやすいものになるかもしれないと見ている。

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アルテタは獲得に固執

アーセナルの監督ミケル・アルテタは、ヴィニシウス獲得への強い関心を保ち続けており、自らの優先事項に掲げた目標を手放す構えを見せていない。

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同サイトは、数年にわたる試みと追跡を経て2025年にアーセナルに加入したマルティン・スビメンディの例を、このスペイン人監督が必要な上積みをもたらさない代替選手の獲得を急ぐのではなく、自身のプロジェクトに適すると見る選手を獲得するために待つ用意があることの証拠として引き合いに出している。

クラブに近い情報筋は、過去の交渉で起きたことに基づき、来夏の早い時期にヴィニシウスを獲得できるという揺るぎない確信がここ数週間で固まったと指摘している。

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同サイトによれば、アーセナルは自らが選手に最も魅力的なプロジェクトを提示したと考えており、もし彼がレアル・マドリードと新契約について合意に至らなかった場合には、アーセナルが実現可能な唯一の行き先になっていただろうとみていた。また同サイトは、選手の代理人の一人が、このロンドンのクラブは彼を獲得しようとする試みのなかで彼の前に「レッドカーペットを敷いた」と語ったと伝えている。

アーセナルの自信はスポーツ面にとどまらず、クラブはこの規模の取引に臨むために必要な財政力と地位を備えており、ヴィニシウスをプレミアリーグにおける自らのスポーツおよびマーケティングのプロジェクトの主要な顔の一人として売り出すこともできる。

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この文脈で、「ロック・ネイション・スポーツ・インターナショナル」社のマイケル・ヨーマク社長は、アーセナルが持つ地位の魅力に言及しており、それはこの選手の獲得をめぐってレアル・マドリードと競い合えるというクラブ内部の信念を強めるものとなっている。

夏が動きの時期

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移籍に関しては、アーセナルが1月の冬の移籍市場でヴィニシウス獲得に動くとは見られておらず、彼の移籍は早くても夏より前には実現しないだろう。しかし彼がターゲットリストの筆頭にいることは、クラブの冬の動きの性質を左右する可能性がある。とりわけ、フロントは選択肢の数を増やすためだけに左ウインガーに資金を投じることを望んでおらず、名簿が緊急の対応を迫る負傷者の危機に見舞われない限りはそうである。

それはアーセナルの選択肢がヴィニシウスのみに限られているという意味ではないが、アルテタの方針は、単に新たな名前をリストに加えるのではなく、チームの水準を引き上げる能力を持つウインガーを獲得することにある。

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そのため、このブラジル人スターは主要なターゲットであり続けており、クラブは昨夏に頓挫した交渉を再開する条件が整うことを期待しつつ、彼のレアル・マドリードでの状況の進展を見守っている。