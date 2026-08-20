報じられている移籍金は6100万ユーロ。その結果、ラインデルスは2024年に7500万ユーロでアトレティコ・マドリーへ移籍したフリアン・アルバレスに次ぎ、マンチェスター・シティの歴史上2番目に高額な売却となった。

ラインデルスは2025年になってようやく、5500万ユーロでACミランからシティに加入した。まずまずの前半戦を過ごした後、この28歳のオランダ人MFはシーズン終盤にはほとんど控えに回っていた。ラインデルスはシティで公式戦通算50試合に出場し、7ゴール8アシストを記録した。

「マンチェスター・シティでプレーできたことは信じられないほど大きな特権だった。ここで過ごした時間の一瞬一瞬を楽しんだ。ここに来たその瞬間から、クラブの全員――選手、監督、スタッフ――がとても温かく迎え入れてくれて、自分がマンチェスター・シティ・ファミリーの一員なんだと感じさせてくれた」と、ラインデルスは別れに際して語った。「クラブを去ることにはなるが、マンチェスター・シティはこれからもずっと自分の心の中で特別な場所を占める」

新天地アル・カーディシーヤでは、ラインデルスは今後年間2000万ユーロを受け取るとされている。契約は2030年までで、合計8000万ユーロを稼ぐ可能性がある。アル・カーディシーヤでは、マテオ・レテギ、ユリアン・ヴァイグル、コーエン・カステールスらとチームメートになる。新クラブを率いるのはブレンダン・ロジャーズ監督だ。

マンチェスター・シティが大改革を断行

ラインデルスの前所属クラブは今夏、ペップ・グアルディオラからエンツォ・マレスカへの監督交代に伴い、大規模な刷新を進めている。ラインデルスに先立って、長年の主力だったロドリ、マヌエル・アカンジ、ネイサン・アケ、ベルナルド・シウバ、ジョン・ストーンズがすでに去っている。さらに、オマル・マーモウシュとサヴィーニョにもトッテナム・ホットスパー移籍の可能性が取り沙汰されている。

少なくとも加入選手の数という点では、シティはここまで比較的控えめだ。目玉補強のエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレストから1億3500万ユーロ）を除けば、加わったのは将来有望な左ウイングのマティス・デトゥルベとジェレミー・モンガ、そして控えGKのヘロニモ・リリとピアース・チャールズのみとなっている。