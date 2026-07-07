力強いメッセージ…インファンティーノがムバッペを擁護

FIFAのインファンティーノ会長は、パラグアイ上院議員アマリア氏がフランス代表キャプテン・エムバペ氏に向けた人種差別発言を強く非難し、サッカー界が差別と闘い、誰もが安全に楽しめる場を守る決意を強調した。

インスタグラムのストーリーでインファンティーノ会長は、今回のW杯でサッカーが人々を団結させる力を示したと強調し、スポーツにも社会にも人種差別は不要だと訴えた。

「今回のワールドカップでサッカーは社会を一つにする力を示した。私たちのスポーツはすべての人にとって安全で包摂的な場であり続けなければならない。私たちはサッカーと社会から人種差別という悪を根絶する取り組みを続ける」と記した。

別のストーリーでもムバッピへの侮辱を強く非難し、サッカー界全体がフランス代表主将と連帯すると表明した。

「パラグアイ上院議員セレスティ・アマリア氏によるキリアン・ムバッピ選手への人種差別的発言を断固として非難する。サッカー界全体と社会はフランス代表主将と連帯している。共に人種差別と戦い、打ち砕くべきだ」と述べた。

インファンティーノ氏は、人種差別との闘いに対するFIFAの揺るぎない姿勢を強調して締めくくった。 「ワールドカップを通じて、サッカーは私たちの生活において人々を結びつける計り知れない力であることを証明してきました。私たちのスポーツは、すべての人にとって包摂的で安全な場であり続けなければなりません。私たちは、この美しいスポーツと社会から人種差という悪を根絶するための取り組みを続けていきます」。

発端は2026年W杯パラグアイ対フランス戦後、同国上院議員セレスティ・アマレラ氏がエムバペを「野蛮人」「文字も書けない」などと人種差別的表現で攻撃した件だ。 さらに「母乳の代わりにココナッツミルクを飲んでいた」「最も教養のある生き物はチンパンジーだと思っていた」とも発言。最後に「フランス人になりすましたカメルーン人、不平屋、成金、傲慢で醜い」と結んだ。

さらに彼女はフランス代表のパフォーマンスを嘲笑し、勝利は「単なる偶然」で、試合後に人々が唯一後悔しているのは「ムバッペを平手打ちしなかったこと」だと述べた。

これを受けムバッピは声明で「彼女は上院議員としての資格がない卑劣な女性だ」と反論。パラグアイ国民を代表するものではないと強調し、憎悪や人種差別を広めることを許さないとした。

その後、彼女は投稿を削除し、発言が「人種差別的だった」と認めたが、レアル・マドリードのFWへの謝罪は拒否。さらに記者会見を開き、FIFAが騒動の黒幕だと非難し、フランス代表キャプテンに「私を侮らないで」と挑発した。 「私を甘く見ないで、ムバッピ」。

関連記事：

フランス代表のスター、モロッコ戦で奇跡を模索