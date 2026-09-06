同時に、王者は今週末、バレンシアFCに5-0（前半2-0）で勝利し、ベティス・セビージャ戦でのレアル・マドリーのつまずきを生かした。

大型補強のロドリが先発デビューを飾った一戦では、躍動感あふれるバルサの中で複数のスターが好パフォーマンスを披露した。ラミン・ヤマルは2得点を記録し、ダニ・オルモは途中出場で2アシスト。フェルミンは自らもゴールを決め、さらに2アシストをマークした。このほか、ラフィーニャとペドリにもそれぞれ得点が生まれた。

そして、最も大きな拍手を浴びたのはペドリだった。23歳の彼は観衆を魅了するプレーを見せ、バレンシアのホームファンから拍手とチャントで称えられた。

ペドリが感謝「彼らの幸運を祈っている」

「メスタージャのファンが、バレンシアが難しい状況にあるにもかかわらず僕に拍手を送ってくれた？ 皆さんに感謝しなければならない」と、ペドリは試合後に記者団に語った。「相手チームのファンに称えてもらえるのは、いつだって素晴らしいことだし、彼らのシーズンがうまくいくことを願っている」

かつての名門クラブであるバレンシアにとって、こうした後押しはまさに必要だ。4試合を終えて、スペイン王者6回を誇り、2000年と2001年のチャンピオンズリーグ準優勝クラブでもある同クラブは、勝ち点1、総得点1でスペインの最下位に沈んでいる。