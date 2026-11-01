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ロメオ・ラヴィアは、チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利したことについて、プレミアリーグの今季残りの戦いに向けた強い決意を示すものだと称えた。ベルギー人MFはスタンフォード・ブリッジで重要な役割を果たし、チェルシーは先日のカップ戦敗退の悔しさを払拭した。

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カップ戦敗退の失意から立ち直る

チェルシーは再び勝利を収めた。土曜日、スタンフォード・ブリッジで規律正しくエネルギッシュなプレーを見せ、ユナイテッドを鮮やかに下した。チェルシーにとって、この勝利は厳しい1週間を経て迎えたユナイテッド戦で必要な結果だった。プレミアリーグではトッテナムに敗れ、続くカラバオカップではリヴァプールとのPK戦の末に敗退する痛手を負っていた。次の試合ですぐに白星を取り戻したことでチーム内に自信が戻り、チャンピオンズリーグ出場圏にも返り咲いた。

「とても重要な試合であり、重要な勝利だった。チーム全体の努力は素晴らしかったと思う。先発した選手から途中出場した選手まで、全員が試合に集中していた。今後に向けて、僕たちの力を示せたと思う。前半に相手が得たチャンスは、明らかに僕たちのミスから生まれていた。試合をコントロールしていたのに、少し急ぎすぎることがあった。だから、後半はその細かい部分を修正し、それ以外は何も変えないことが大事だった」と、ラヴィアはクラブ公式サイトで説明した。

中盤での見事なプレーが貴重な勝ち点をもたらす

均衡が破れたのは後半開始から間もなくのことだった。ラヴィアが絶妙なタイミングのタックルでユナイテッドの攻撃を断つと、すぐにモーガン・ロジャースへパス。ロジャースは相手の最終ライン中央を突破し、冷静に決めて先制点を挙げた。その後、コール・パーマーがPKからリードを2点に広げ、ロンドンのチームにとってふさわしい勝利を確実にした。

離脱が続いた苦しい時期を経て先発メンバーに定着しつつあるラヴィアにとって、この試合は個人的にも手応えのあるものとなった。「僕の仕事は、前にいる選手や周りの全員がプレーしやすくなるようにすることだと言っている。だから、それができてチームの良い勝利に貢献できたのはうれしい。とてもいい感覚でプレーできている。いつも言っているように、この数週間、クラブの施設や練習場で、みんなと一緒に人目に触れないところで多くの努力を重ねてきた。それが実を結んでいるのはとてもうれしいし、このまま続いてほしい」とラヴィアは語った。

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守備の安定と戦術的な規律

勝利の鍵となったのは無失点だった。シャビ・アロンソは最近の守備でのミスを受け、無失点を優先事項として強調していた。チェルシーは後半に守備を引き締め、不要なミスを減らしたことで、ユナイテッドの攻撃を可能性の低いシュートに抑え、中盤の主導権を維持した。ラヴィアは中盤のチームメイトとの連係で試合を締めくくるために必要な安定感をもたらし、今季これまでの注目度の高い試合では時に欠けていた成熟ぶりを示した。

「それができたと思うし、無失点にも抑えられた。だから、とても良い勝利だ。勝ててとてもうれしいけど、考えすぎてはいない。僕たちはしっかり集中しているし、これは積み重ねの過程だと分かっている。今日は良い一日だけど、こうしたパフォーマンスは、僕たちに何ができるかを示すものだ」とベルギー人MFは付け加えた。

冬に向けて勢いを築く

ラヴィアはわずか4日間で2試合連続のフル出場を果たし、コンディションへの懸念は過去のものになったようだ。チェルシーは直近のリーグ戦4試合で3勝を挙げ、トップ4入り争いにしっかりと踏みとどまっている。次のトップリーグでの一戦を前に、チームには中断のない丸1週間の練習期間がある。態勢を整え、戦術面の細部を詰め、勢いを高める時間となる。視線は11月8日のサンダーランドとの敵地での試合に向けられている。7日間にわたる入念な準備を堂々たるパフォーマンスにつなげ、アウェーで勝ち点3を手にすることを目指す。