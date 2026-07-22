劇的展開か？ ロドリの移籍話がレアル・マドリードで具体化。

移籍情報に詳しいマッテオ・モレット氏によると、このMFはすでにレアル・マドリードへの移籍を承諾。世界王者の同選手との契約条件合意は目前だ。

ただし、マンチェスター・シティ側の代理人との接触は 아직ない。スカイブルーズは2027年満了の30歳選手との契約延長を模索してきたが、成果はない。

この動きは、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏が「ロドリはレアル・マドリードのユニフォームを着ることを『夢見て』おり、『愛している』」と語った内容とも一致する。 2026年W杯MVPにとって、マドリード移籍は“帰還”でもある。ロドリはユース時代、アトレティコ・マドリードの下部でプレーし、2018/19シーズンには同クラブでプレー。3月のインタビューでは「レアルのオファーを簡単に断れない」と語っていた。

ロドリ、レアル・マドリードへ？ペレス会長の考えが変わったとの噂

ただ、ペレス会長が今夏の獲得に消極的だとされ、実現は来季終了後（ロドリがフリーになる時期）との見方が強い。この点は英『ザ・アスレティック』も伝えていた。しかしラジオ・マルカは今回、ペレス会長の考えが変わったと伝えている。

ロドリのレアル移籍話は今回が初めてではない。 23/24シーズンにバロンドールを受賞した際も、長年にわたり中盤を支えたクロース、モドリッチの後継者としてロドリが候補に挙がっていた。皮肉なことに、その授賞式をボイコットしたのがレアル・マドリードだった。

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レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョ監督の下、いまだ新たな守備的MFを獲得できていない。

それでも中盤の補強は未完了だ。2年連続無冠とジョゼ・モウリーニョ監督の復帰を受け、クラブはスター補強を進めているが、ロドリタイプの選手はまだ確保できていない。 新戦力として左SBマルク・ククレラ、右SBデンゼル・ダムフリーズ、CBイブラヒマ・コナテ、攻撃的MFベルナルド・シルバが加入。さらにバイエルン・ミュンヘンからマイケル・オリゼが加われば攻撃力も向上する。

守備的MFの層を厚くしたいモウリーニョ監督は、チュアメニ、カマヴィンガ、育成出身のチアゴ・ピタルチを起用できるが、 しかし、この2人は最近説得力のあるプレーを見せておらず、2025/26シーズンの不振を受けて移籍の噂も浮上している。

ロドリ加入なら、契約を2031年まで延長したチュアメニではなく、カマヴィンガが退団する可能性があるとされる。カマヴィンガには以前からマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂がある。