劇的な逆転劇…シナーがクレーコートでアルカラスの神話を打ち破る！

モンテカルロのクレーコートで、イタリアのヤニック・シナーはキャリア最大の転機を迎えた。宿敵スペインのカルロス・アルカラスを破り、優勝してATP世界ランキング1位に躍り出た。

歴史的な逆転劇

2時間15分の熱戦の末、シナーはクレーコート専門のアルカラスを逆転で破り、オールラウンダーとしての力を示した。

イタリア人はペースを支配し、身体的な強さを発揮。7-6、6-3のスコアで2セットを制し、赤土の新たな王者に君臨した。

頂点への復帰

この勝利でシナーは月曜から世界1位に返り咲く。彼は「1位復帰も嬉しいが、クレーでのビッグタイトルをようやく取れたことが最も大切だ」と語った。

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この勝利でシナーは、マドリード、ローマ、ローラン・ギャロスでのタイトル獲得へ視線を移し、昨年のパリでの雪辱を晴らすつもりだ。

記録と連勝

シナーは、4330ポイントを守っていたアルカラスがポイントを失ったことで、今季17連勝とし、 インディアンウェルズ、マイアミ、モンテカルロで3連覇、マスターズでは22連勝、さらにパリを含む直近3大会でマスターズ4連覇を達成した。

この圧倒的な強さは、年明けにイタリア人選手を取り巻いていた不透明感を払拭し、彼の世界テニス界での絶対的な支配力を確固たるものとしている。