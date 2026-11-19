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RBライプツィヒではゴールを量産する一方、振る舞いが問題視されたオペンダ。振り返れば、その売却はRBにとって幸運だったが、本人にとっては劇的な転落の始まりとなった。

「夢のコンビ！ オペンダとシャビがブンデスリーガを魅了！」。ほぼちょうど3年前、RBライプツィヒが1.FCケルンに6-0で大勝した試合でロイス・オペンダとシャビ・シモンズが実際に輝いた際、Bild紙はそう見出しを打った。

当時オペンダは、いずれもシモンズのアシストからシーズン7点目と8点目を記録した。まだ第9節を終えたばかりだった。これほど早く8得点に到達したライプツィヒの選手は、それ以前にも以後にもいない。

RBがその3カ月前、ベルギー人ストライカーの獲得に向けてランスに支払った4000万ユーロは、素晴らしい投資に思えた。その第一印象は間違っていなかった。オペンダは加入初年度を45試合28得点で終え、うち24得点をブンデスリーガで挙げた。

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2年目には得点ペースが半減したものの、13得点に加えて11得点をアシスト。45試合で24得点に関与したのだから、悪い数字ではない。それでも当時すでに、クラブと選手の関係には懸念すべき亀裂が生じていた。

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ライプツィヒで「厄介者」となったオペンダ、ユヴェントスへ売却

オペンダはスター気取りの振る舞いがたびたび問題視され、 「ロッカールームの雰囲気を悪くする厄介者」（Bild紙） とも言われた。そして2025年夏、わずか2年で退団を望んだ。RBがチャンピオンズリーグ出場を逃したことに加え、親友のシャビも移籍したためだ。ライプツィヒはすぐさまユヴェントスとの取引をまとめた。振り返れば、クラブの短い歴史の中でも屈指の取引となるかもしれない。

ユヴェントスは300万ユーロを少し超えるレンタル料を支払った。4275万ユーロの買い取りオプションは、同クラブがセリエAで10位以上に入れば義務に変わる契約だった。数々の危機に見舞われながらも、ユヴェントスは当然その条件を達成した。ただ、オペンダはそこにほとんど貢献していなかった。

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ユヴェントス史上最悪級の取引となる可能性も

加入1年目、おそらく最後ともなるシーズンに、オペンダは7カ月間ゴールを挙げられなかった。すでに財政破綻の瀬戸際にあるユヴェントスが、なぜライプツィヒとの取引でこれほど不利な条件をのんだのか。イタリアのスポーツ紙も首をかしげた。

もっとも、ユヴェントスがパリ・サンジェルマンから借りていたランダル・コロ・ムアニの完全移籍が実現せず、ストライカーをどうしても必要としていたのも事実だ。そこで候補に浮上したオペンダは、瞬く間にクラブ近年屈指の獲得失敗例となった。

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最終的にRBへ支払った4500万ユーロに対し、ユヴェントスが得られたのは、チャンピオンズリーグのボデ／グリムト戦での1得点と、リーグ戦のローマ戦での1得点だけだった。3月初めからシーズン終了まで、リーグ戦がなお11試合残っていたにもかかわらず、オペンダの出場は4分間の途中出場1回のみ。ルチアーノ・スパレッティ監督は、ほかの選手の方が大きな影響を与えられると語った。決して気分の良い評価ではない。

遅くともこの時点で、オペンダにトリノでの未来がないことは明らかだった。控えに定着した結果、当時の代表監督ルディ・ガルシアの招集を受けられず、ワールドカップを逃した。そしてベルギー代表が26歳のオペンダを欠きながらも準々決勝まで進み、のちに優勝するスペインに僅差で敗れた一方、本人はユヴェントスで完全に構想から外れていった。

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ユヴェントスは1年遅れで、ついにコロ・ムアニの獲得をまとめた。移籍金は、かつてオペンダに費やした額とほぼ同じだった。 さらに、ニック・ヴォルテマーデもニューカッスルから期限付きで加入した。 オペンダの居場所はなくなり、クラブは移籍金のせめて一部でも回収するつもりだった。しかし、悲惨なシーズンを過ごした選手に、それに近い額すら支払おうとするクラブはなかった。

レンタル打ち切りか。オペンダは冬にもユヴェントス復帰？

結局オペンダは、まず350万ユーロのレンタル料でオリンピック・リヨンへ向かった。買い取りオプションは2500万～3000万ユーロで、理想どおりに進めばユヴェントスはオペンダの取引による損失を最小限に抑えられるはずだった。だが今、迫っているのは理想とは正反対の最悪の事態だ。

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リヨンでのオペンダは、少なくとも緩やかに復調していた。最初の4試合で、ユヴェントスでの前シーズンの得点数に並び、レギュラーに定着。ベルギー代表にも復帰した。しかし10月9日、古巣ランスとのアウェー戦で腓骨を骨折し、それ以来離脱している。

さらに悪いことに、リヨンでは監督交代まで起きた。パウロ・フォンセカがシーズン途中にスポルティング・リスボンへ移り、クラブ首脳陣が不意を突かれる中、カルロス・ビセンスが後任に就いた。Gazzetta dello Sportによれば、ビセンスはオペンダが回復しても起用する計画がなく、ユヴェントスとリヨンは冬の時点でレンタルを打ち切る交渉を進めているという。

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オペンダの目を見張るほどの転落は、なお止まらない。ユヴェントスは冬に彼を引き受ける新たなクラブをすでに探しているという。ただ、重傷を負った状況で実現するかは疑わしい。2023年10月の見出しは、かつてオペンダがスターストライカーだった別世界の話のように映る。