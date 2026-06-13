バルセロナは土曜の夜、デンマーク・オーフスとの延長戦を37－32で制し、2026年チャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。

28－28の同点で残り40秒、敗退寸前だったバルサは疲労をものともしない集中力で10分間に9得点を挙げ、逆転。この結果、明日日曜午後6時の決勝でベルリンと対戦する。 2020年の決勝でキールに敗れて以来、5度目の決勝進出となった。

バルセロナは試合の大半を支配し、後半に4連続得点を奪った。デンマーク人監督シモン・ダールはゴールキーパーをベンチに下げ7人で攻撃する奇策に打って出た。 この賭けは一時的に成功し、試合は振り出しに戻った。

逆転はならなかったが、バルセロナが突き放すのを防いだ。 さらにバルサはターンオーバーが多く、守備が甘くなって危険なカウンターを許した。集中力が落ちた。GKニールセンが好セーブ連発したものの、 しかし、デンマークの連続攻撃をすべて止めることはできなかった。

そして試合は最後の場面へ。

最大のドラマは同点28–28の試合終了間際に訪れた。 バルセロナがボールを失うと、ウイングのニサンがデンマークゴールへ突進。過去2度の決勝でバルセロナに敗れたアルボルグは、歴史を覆す絶好機を迎えた。しかし長い攻撃の末、 両チームがタイムアウトを取ったが、デンマーク選手が決定的シュートを外し、試合は延長へ。この場面で流れは一変した。

延長戦で爆発

その瞬間、流れは一転。バルセロナはGKヤンクの好守から反撃を開始した。 フラディが攻撃の起点となり、ファブレガスは攻守で熱意を示した。マコックは正確なミドルシュートで加点。ゴメスは10分で9得点を奪う驚異の決定力で試合を決定付けた。