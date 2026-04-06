劇的な交代劇の後…ジェッダ・ユニオン、アル・ナセリの負傷に関する診断書を受け取る

アル・イッティハドのクラブ内では安堵の声が広がっており、モロッコ人スター選手ユースフ・アル・ナシリについて前向きな兆しが見え始めている。今後数日の展開に、ファンからの大きな期待が寄せられている。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、モロッコ人FWユースフ・アル・ナシリに対して行われた医学的検査の結果、深刻な怪我はないことが確認された。

同紙によると、先週金曜日のアル・ハズム戦（サウジ・ロシェンリーグ第27節、アル・イッティハドが1-0で勝利）で90分に交代したナスリーは、軽度の筋肉疲労を負っているに過ぎないという。

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ナスリー（28歳）は、トルコのフェネルバフチェから冬の移籍市場で加入して以来、アル・イッティハドで10試合に出場し、4ゴール1アシストを記録している。

一方、ポルトガル人監督セルジオ・コンシサオは、月曜日に、来週水曜日に予定されているリーグ第29節のニウム戦に向けた準備を開始する。日曜日の夕方には軽い回復トレーニングにとどめたが、月曜日のメイントレーニングには主力選手たちが参加する予定だ。

また、イティハドは4月14日にジェッダのホームスタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグのアル・ワフダ（UAE）との重要な一戦にも備えている。

現在、イティハド・ジェッダはサウジ・ロシェン・リーグの順位表で45ポイントを獲得し、6位につけている。