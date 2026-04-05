劇的なクライマックス？ アヤックスはプレーオフをヨハン・クライフ・アレナで開催できない

アヤックスは「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で5位につけており、FCトゥエンテに1-2で敗れたことで、このアムステルダムのクラブがプレーオフに進出する可能性が再び高まった。もし5月にそのシナリオが現実のものとなれば、アヤックスはホームゲームに関して問題を抱えることになる。

優勝チームと2位チームはチャンピオンズリーグに直接出場権を獲得し、3位チームは予選ラウンドに進出する。エールディヴィジの4位チームは、ヨーロッパリーグの予選ラウンドへの出場権を得る。

もし3位のNECがKNVBカップを制し、リーグ戦でもトップ3に入れば、ヨーロッパリーグの本戦出場権は4位に回ってくる。NECがトップ4に入れば、5位がヨーロッパリーグの2次予選に進出することになる。

5位から8位までのチームは、最後の欧州大会出場権を争うことになる。現在、アヤックスは5位につけており、ヨハン・クライフ・アレナから貴重な3ポイントを持ち帰ったトゥエンテに2ポイント差をつけられている。

いずれにせよ、5月21日のプレーオフ準決勝および5月24日の決勝戦において、アヤックスのホームスタジアムは使用できない。その期間、ハリー・スタイルズのコンサートが予定されているためだ。 このポップスターは、2026年5月16日、17日、20日、22日、23日、26日、29日、30日、および6月4日、5日にアムステルダムで公演を行う予定だ。

したがって、アヤックスは別のスタジアムに会場を移さざるを得ないようだ。もう一つの選択肢はホームアドバンテージを放棄することだが、今シーズン後半にクラブ首脳陣がこれに同意するかどうかは疑問だ。

「スタジアムは常にアヤックスのエールディヴィジ、カップ戦、欧州カップ戦の試合のために確保されているが、5月中旬から7月中旬までの期間は例外だ」と、アレナ・アムステルダムの広報担当者は3月、ANP通信に対し述べた。

アヤックスは2年前にも、アレーナが「デ・トッパーズ」のために予約されていた際、同様の問題を抱えていたようだ。結局、リーグ戦を通じて欧州カップ戦の出場権を獲得することに成功した。