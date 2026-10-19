報道によると、ナイキはオリーズをサッカーブランドの従来型のスーパースターとして売り出すつもりは明確にないという。代わりに、この攻撃的選手のマーケティングでは、別の「創造的な道」を取る方針だ。

その中心となるのは、ピッチ外でのオリーズの内気ともいえる振る舞い（「ミスター・ノンシャラン」と呼ばれるゆえんだ）と、ピッチ上での相手を圧倒する容赦ないプレースタイルとの鮮明な対比だ。ナイキはこの対比を最大限に生かし、打ち出したい考えだという。

先週、現在も個人の用具契約を結んでいないオリーズが、米オレゴン州ビーバートンに拠点を置く同社と契約を結ぶことが明らかになった。契約の詳細はまだ分かっておらず、正式発表もない。ただ、この契約によってオリーズは数百万ユーロ規模の金額を手にするとみられる。

ナイキでは、スイスのシューズメーカー「オン」へ電撃移籍した同胞のキリアン・エンバペ（27、レアル・マドリー）の後を継ぐことになる。

オリーズがこれまで用具契約を結んでこなかったのは、大手メーカーからの打診をすべて断ってきたためだ。その代わりに、自分が履きたいスパイクを自由に選ぶことにこだわった。よく選んでいたのは、2019年に生産が終了したナイキの「ハイパーヴェノム ファントム III」だった。

オリーズはこれまで、試合で履くスパイクをインターネットで探し、世界各地から取り寄せていた。その後、アーティストにデザインを施してもらうことも多かった。

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ナイキが構想するキャンペーンは、こうした経緯にもぴったり合う。2027年には伝説的な「ハイパーヴェノム」シリーズが再発売される一方、「ファントム」シリーズは終了する予定だ。

ハイパーヴェノム復活の顔となるのは、マンチェスター・シティに所属する元ドルトムントのストライカー、アーリング・ハーランド（26）だ。さらにオリーズ、チェルシーの司令塔コール・パーマー（24）、女子世界年間最優秀選手に複数回選ばれたアレクシア・プテジャス（32、ロンドン・シティ・ライオネス）も、キャンペーンを牽引する顔ぶれに加わる。

ミカエル・オリーズはいつからバイエルンでプレーしている？

2024年夏にクリスタル・パレスから5300万ユーロでバイエルンへ移籍して以来、オリーズは世界でも屈指の実力と華やかさを兼ね備えた選手へと成長した。昨夏には、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップでもフランス代表として輝きを放った。

オリーズはバロンドール受賞候補30人の一人であり、同賞は数日後、彼の生まれ故郷ロンドンのパラディウム劇場で行われる式典で授与される。