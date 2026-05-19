『アルゲメン・ダグブラッド』紙は火曜日、ラヒーム・スターリング、アニス・ハジ・ムッサ、上田綾瀬、ゴンサロ・ボルヘスがフェイエノールトを退団すると報じた。ボルヘスについては、クラブが多額の損失を出す見込みだ。

来季の攻撃陣では、シャキール・ファン・ペルシーとレオ・ザウアーだけが残留確実視されている。

フェイエノールトは、W杯で市場価値が上がる可能性のあるハジ・ムッサと上田の活躍に期待している。

ボルヘスは期待外れで、ズヴォレ戦でも出場なく、1100万ユーロの移籍金が回収できない見込みだ。

カスパー・テンステット、ガウス・ディアラ、アイメン・スリティの去就は現時点では不透明だ。

レンタル組

クラブウォッチャーのミコス・グカ氏によると、FCユトレヒトで好シーズンを送ったジヴァイ・ゼキエル以外は、フェイエノールトで出場機会を得られる見込みのないレンタル組だ。ヤン・プラグとジェイデン・スロリーも再レンタルが濃厚。

プラメン・アンドレエフ、ジェイランド・ミッチェル、ネライショ・カサンウィルジョ、ラミズ・ゼルキ、クリス＝ケヴィン・ナジェ、カルビン・ステングス、ルカ・イヴァヌセック、ステファノ・カリロにはクラブでの将来がない。