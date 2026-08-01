フラムは、ますますレアル・マドリーの出先機関のような存在になりつつある。指揮官のアルバロ・アルベロアは元ブランコで、さらにチアゴ・ピタルチがスペインの首都からロンドンへ向かう3人目のトップタレントとなる可能性がある。ゴンサロ・ガルシアとセサル・パラシオスの2人のレアルの若手は、コテージャーズへの移籍が目前に迫っている。スペイン紙『Marca 』によると、ピタルチの移籍も時間の問題だという。アルベロアは18歳のMFを望んでおり、本人もすでにゴーサインを出したとされている。

一方で、ピタルチは新旧レアル指揮官のジョゼ・モウリーニョの下では、どうやら構想に入っていないようだが、アルベロアとは特別な物語で結ばれている。というのも、ピタルチはまだ若いキャリアの中で重要な3つのデビューをアルベロアに託されたからだ。

中盤センターのピタルチは、指揮官アルベロアの下で初めてレアルのU-19、セカンドチーム、そして最終的には昨季トップチームでもプレーした。比較的線の細いこの若手は、トップチームでリーグ戦10試合、チャンピオンズリーグ6試合に出場し、マンチェスター・シティとのラウンド16とバイエルン戦の準々決勝第1戦では先発も果たした。

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リスボン、マドリー、ロンドンで起きた指揮官交代

アルベロアは1月、レアル・マドリーでセカンドチームの指揮官からトップチームの監督へ昇格し、就任からわずか半年あまりで解任されていたシャビ・アロンソの後任となった。

レアルが再び無冠で終えたシーズンの末、アルベロアは退任し、フラムに就任した。そこではマルコ・シウバがその座を譲り、自らはベンフィカの監督に就任。そこでモウリーニョの後を継ぎ、そのモウリーニョはレアルでアルベロアのポストを引き継いだ。

各メディアの報道が一致するところによると、ガルシアとパラシオスの移籍はもはや手続き上の問題を残すのみだという。ガルシアの移籍金は少なくとも4000万ユーロ、パラシオスは800万〜1000万ユーロとされる。ピタルチについては、少なくとも2000万ユーロが必要になりそうだ。



