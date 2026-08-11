ビルトの報道によると、約1週間半後に行われるDFBポカールのSGE今季初公式戦、オーバーリーガ所属のザンクト・テニス戦では、昨季の正守護神ミヒャエル・ツェッテラーではなく、カウア・サントスがゴールマウスに立つ見込みだという。

それによれば、ブラジル人GKは新監督アディ・ヒュッターの下、プレシーズンでドイツ人のライバルに対してわずかに優位を築いた。ただし、フランクフルトにおける背番号1の座を巡る争いには、まだ最終決着はついていないようだ。

そうした事情もあり、ツェッテラーはビルトの情報ではフランクフルト退団を考えていないという。ヒュッター監督は31歳GKにフェアな競争と平等なチャンスを約束しており、そのためサントスが負傷した場合、あるいはパフォーマンスが不十分だった場合に、再び第一選択へ返り咲けるとの希望がある。

フランクフルトのGK争いを制するのは誰なのか？

昨季、ツェッテラーは当初サントスのバックアップとして予定されていた中でフランクフルトに加入したが、すぐにより安定感があり信頼できるGKであることを示した。そのため、当時のディノ・トップメラー監督はブラジル人GKをベンチに下げ、ドイツ人GKを正守護神に据えた。

アルベルト・リエラの就任によって再びサントスが優先されるようになると、ツェッテラーはひとまずベンチに戻ることになった。ただ、サントスは春にひざの重い負傷を負ったため、SGEは再びツェッテラーを頼らなければならなかった。最終的に31歳のGKはシーズン終了までフランクフルトのゴールを守った。



