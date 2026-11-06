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ライブ
imago-sport-1084160999.jpgANP
Rian Rosendaal
翻訳者：

前回の代表活動期間からオランダ代表で変わったこと

オランダ 対 ギリシャ
オランダ
ギリシャ
UEFAネーションズリーグ リーグA

シャビが、ネーションズリーグのグループステージで行われる次の代表戦に向けたオランダ代表メンバーを発表した。前回の代表活動期間から顔ぶれにいくつか変更があった。

ルチアーノ・バレンテはフェイエノールトで長らく好調を維持しているが、シャビは今回も招集を見送った。マンチェスター・ユナイテッドに復帰したマタイス・デ・リフト、FCトゥウェンテのFWボウト・ベグホルスト、メンフィス・デパイも選外となった。一方、ジヴァイ・ゼヒールは招集され、メックス・メールディンクとルーベン・ファン・ボメルも名を連ねた。

フレンキー・デ・ヨングはオランダ代表に復帰する。代表通算70試合出場のデ・ヨングが最後にプレーしたのは、オランダがモロッコに敗れてベスト32で敗退したワールドカップでのことだった。ASローマで好調のドニエル・マレンも、オランダ代表で最後にプレーしたのは同大会だった。

ブライアン・ブロビーは、プレミアリーグ最下位のサンダーランドで苦しいシーズンを送っている。それでもシャビは、9月にドイツ戦（1-1）に出場し、その後負傷で離脱した元アヤックスのブロビーをメンバーに加えた。

今回の代表活動期間には、負傷のため欠場する選手もいる。ライアン・フラーフェンベルフはリヴァプールの直近2試合を欠場。ヨレル・ハトも軽傷により、ギリシャ戦とドイツ戦を欠場する。

次の試合
NED

NED

UEFAネーションズリーグ リーグA

2026年11月13日

GRE

GRE

ケネス・テイラーはラツィオでセリエAの首位に立ち、ジェンナーロ・ガットゥーゾのチームで重要な役割を担っている。それでもシャビは、招集の必要はないと判断した。元アヤックスのMFは前回の代表活動期間、わずか23分の出場にとどまった。

オランダ代表は現在、ネーションズリーグのグループBで首位に立っている。シャビ監督の下で戦った最初の代表戦4試合で、勝ち点8を獲得した。

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