イーサン・ヌワネリは、この土壇場であらためてニコ・コバチの立場がどれほど安泰なのかを調べたのだろうか。あり得ない話ではない。というのも、アーセナルからの新たなレンタル加入選手は、直近で監督交代によって非常に苦い経験をしているからだ。アーセナルから買い取りオプションなしの1シーズンのレンタルで加入する19歳の攻撃的選手は、ボルシア・ドルトムントでは安心できる。コバチはBVBに残り、しかも今年中にも契約を前倒しで延長する見通しだからだ。

ボルシアはこれにより、新加入ジャンニアス・コンスタンテリアスの重い膝の負傷を受けて、ぎりぎりのタイミングで対応した。そして、その対応は適切だ。ヌワネリはイングランド屈指の有望株の1人であり、大きなポテンシャルを備えている。さらに、1年間のレンタルであることで、BVBは数カ月にわたって離脱するこのギリシャ人の復帰を妨げることもない。

イングランドのU-16からU-21まででプレーし、58試合の代表戦で27ゴールを挙げたヌワネリは、昨季後半の半年間をオリンピック・マルセイユで過ごした。それまでにガナーズでこなした公式戦はわずか12試合で、そのうち先発は3分の1だった。

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なぜアーセナルはイーサン・ヌワネリをオリンピック・マルセイユへレンタルしたのか？

それは、アーセナルが2025年夏からこのヤングスターを、いわばトップ下のような役割でより中央に起用していたことも理由だった。だが、そのポジションではマルティン・ウーデゴール、そして高額で獲得されたエベレチ・エゼとの競争があまりにも激しかった。

アーセナルがヌワネリをOMに送り出す決断を下したのは、そこにロベルト・デ・ゼルビという「若い才能を信じられないほど伸ばす存在であり、本当に勇敢な監督」がいたからだと、ミケル・アルテタ監督は語っていた。「それは我々がイーサンに望むプレースタイルや資質に合っていると思う。彼をあの場に投げ込まなければならない。ライオンの巣穴へ、信じられないようなサッカー文化と雰囲気、そして素晴らしいクラブへ。そうした経験が彼を成長させる。彼にとって素晴らしい経験になるはずだ」

だが、このスペイン人の見立ては外れた。レンタル移籍はヌワネリにとって失敗に終わった。伝統的に際限のない熱狂と激しい混沌の間を揺れ動くマルセイユでは、今回もまた後者が表に出た。長い内紛の末、デ・ゼルビは2月に辞任。ヌワネリ加入から20日後のことだった。

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イーサン・ヌワネリへの批判「他の選手たちはもっと多くを示した」

それまでにヌワネリは、すでにこのイタリア人指揮官の下で4試合に出場しており、すべて先発だった。さらに言えば、デビュー戦では首位ランスに3-1で勝利した一戦で、わずか13分で2-0となるゴールを決めている。「イーサンはトッププレーヤーになる。私はそう確信している」と、デ・ゼルビは退任直前にも話していた。

その後、ヌワネリの状況は悪化した。デ・ゼルビの下で215分プレーしたあと、新監督アビブ・ベイェの下では残り期間でわずか197分、7試合の出場にとどまった。48歳の指揮官は一時、ヌワネリの姿勢不足を公然と批判し、こう語っている。「彼は良い選手だ。だが、日々の取り組みという面で、我々にもっと多くを示さなければならない。他の選手たちはもっと多くを示した。まずはリーグ・アンの強度に慣れ、自分が非常に、非常に高いレベルのクラブに来たのだと認識しなければならない」

負傷者リストが長かったにもかかわらず、ベイェはこのレンタル加入選手を一度も先発させなかった。ある意味では、それによってクラブ自身を傷つけたことにもなる。というのも、L'Equipe によると、ヌワネリの契約には、彼の出場時間が増えるほどマルセイユがアーセナルに支払うレンタル料が少なくなる条項が含まれていたからだ。同紙は同時に、彼の控え生活に触れつつ、ヌワネリには「無関心が続いている印象」があったとも報じている。

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イーサン・ヌワネリはプレミアリーグ史上最年少出場選手

それでも、南フランスでの失望に終わった滞在は、アルテタの目にはヌワネリを成長させたものと映っている。復帰後、指揮官は何度もヌワネリを称賛した。7月にはこう語っている。「若い選手がこれほど短い時間でどれだけ成長できるのか、そして海外での困難で挑戦的な経験から何を持ち帰れるのか、彼は確実にそのことに気づかせてくれる。それを彼は見事にやってのけた。まるでまったく別人のようだ」

最終的にアルテタはプレシーズン5試合すべてでヌワネリを起用し、彼はその中で2ゴールを記録した。そのうち1つはBVB戦での2-3の一戦で決めたものだった。長年ガナーズを率いる指揮官が彼を高く評価していることは、すでに早い段階で示されていた。2022年9月、アルテタはナイジェリア人の両親を持つロンドン生まれのヌワネリを初めてプレミアリーグで起用した。これにより、ヌワネリは15歳181日でイングランド1部リーグ史上最年少出場選手として、現在までその記録を保持している。アーセナルではこの記録によってセスク・ファブレガスを上回った。

8歳でアーセナルに加入し、14歳ですでにU-18でプレーしていたヌワネリは、2024-25シーズンにトップチームで最高の時期を過ごした。特に3カ月以上負傷離脱したブカヨ・サカの代役として好パフォーマンスを見せ、公式戦37試合で9ゴール2アシストを記録した。サカといえば、ヌワネリは2025年2月のレスター戦で2-0の勝利を収めた試合で、記録が取られ始めた2003-04シーズン以降、プレミアリーグの1試合で5回以上のドリブル成功とアシストを記録した最年少選手となり、この記録をサカから奪っている。

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BVBレンタル加入のイーサン・ヌワネリ、その強みと弱みとは

その後、ヌワネリがさらに高みへ進むことはなかった。つい最近まで、アルテタはヌワネリの近い将来が本当にアーセナルにあるのか確信を持てずにいた。「私は彼にクラブに残ってほしい。だが、選手にとって中長期的に何がベストなのか。イーサンは試合に出なければならない。もし彼がここに残るなら、それは我々がその出場時間を保証できる場合に限る。そうでなければ、それは誰にとっても良くない」と話している。

監督交代がなく、さらにコンスタンテリアスが負傷しているドルトムントでは、ヌワネリに十分な出場機会が巡ってくる可能性がある。ヌワネリは、チャンスメーク役のコンスタンティノス・カレツァスよりも、コンスタンテリアスに近いタイプだ。ドリブルと正確なシュートは、彼の最大の武器の1つである。

選手タイプとしてのヌワネリはハイブリッドだ。左利きの万能型アタッカーで、トップ下、右ハーフスペース、そしてカットインするウイングの役割の間を行き来する。空間認識に優れ、プレッシャー下でもかなりプレス耐性を見せる。細かなボールコントロール、素早い方向転換、巧みなフェイントによって、狭い局面を打開することができる。古典的なウイングのようにタッチライン際に張るのではなく、ハーフスペースから内側へ入り込むためにその機動力を使う。

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コンスタンテリアスの衝撃後、イーサン・ヌワネリはBVBに何をもたらせるのか？

戦術面では、次にどこに空いたスペースが生まれるのか、そしてそこをどうダイナミックに使うかを感じ取るセンスがヌワネリの特長だ。柔軟なポジショニングによって、攻撃面で捕まえにくい存在となる。右サイドから中へ絞り、攻撃の起点になったり、自らゴールの脅威を生み出したりする形を得意としている。ハーフスペースからのチャンスメークと自らのフィニッシュのバランスも良い。

一方で、やや不得手な足の使い方にはまだ改善の余地がある。ドリブルやパスで右足をやや軽視する傾向があり、十分な頻度で使えていない。さらにアーセナルでは、試合の中でなかなかプレーに関与できない時間帯が長く続くことも繰り返しあった。

「守備第一」という前提を持つコバチのサッカーは、アルテタの下でのアーセナルのアプローチと共通点がある。したがってドルトムントへの移籍は、ヌワネリにとって単に出場時間が増えるだけでなく、ピッチ上でも守備面でもより大きな責任を意味する。加えて、ブンデスリーガにおけるスペースとカウンターの機会は、マルセイユ以上のインパクトを残すうえで彼に合っているはずだ。

理論上、ヌワネリはコンスタンテリアスのショック後にボルシアが欠いているもの、すなわちダイナミズム、予測不能性、深さ、そしてリスクを取る勇気をもたらすための資質をすべて備えている。ただし、そのためには素早く自分のリズムをつかまなければならない。マルセイユでは授業料を払ったヌワネリにとって、ドルトムントは今や成熟度を試される場となるはずだ。その条件は整っている。自分を信頼する監督、そして自らの強みを求めるシステムがあるからだ。

イーサン・ヌワネリ：プロキャリア一覧