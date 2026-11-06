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アーロン・ダンクスが、ヴァンサン・コンパニの最近の健康状態に懸念が生じたことを受け、バイエルン・ミュンヘンの監督代行を思いがけず務めることになった経緯を明かした。イングランド人のアシスタントコーチは指揮を執ってから無敗を維持しているが、次の代表ウィークを待ち望んでいることも認めた。

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コンパニ監督の不在を支える

バイエルンのアシスタントコーチを務めるダンクスは、クラブにとって困難な時期にチームをうまく率いている。10月23日、トップチームの監督を務めるコンパニが練習場で倒れたことを受け、暫定的に指揮を執った。

コンパニは病院に緊急搬送され、その後、髄膜刺激症状と診断された。ベルギー人指揮官は現在も自宅で療養を続けており、不在の間はダンクスがトップチームを率いている。

ダンクスは短い指揮期間で好結果を残し、バイエルンを4試合で3勝1分けに導いた。無敗を維持する中、チャンピオンズリーグではアトレティコ・マドリーに2-0で勝利し、ドイツカップではマクデブルクに6-1で大勝した。

予期せぬ挑戦を受け入れて

ダンクスは、突然トップチームの指揮を任された状況が決して望ましいものではなかったと認めている。それでも、イングランド人指導者は欧州屈指のクラブを率いた経験を通じて成長できたと考えている。

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ダンクスはロイターに対し、「私はもちろん学びたいと思っている人間なので、自分にとって良い挑戦でした」と語った。「ただ、こうした状況は私が望んだものでも、願ったものでもありません。この機会を喜んでいるわけではありませんが、受け入れて多くのことを学びました」

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バイエルンの方針を継続

指揮官が突然交代したにもかかわらず、バイエルンは好調を維持している。ダンクスは、この安定感はコンパニとともに築いてきた戦術的な枠組みによるものだと考えている。コーチ陣は過去2年半にわたって取り組んできたことを、そのまま続けただけだという。新たなやり方を一から考え出すのではなく、既存の戦略を実行することに徹した。

「私たちのプロセスをしっかりと守ることが重要でした」とダンクスは説明した。「難しい状況でしたが、ヴィンスの視点と彼のリーダーシップの下で、それを実践できたと思います」

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待ち受けるつかの間の休息

バイエルンは土曜日、敵地でマインツと対戦し、ブンデスリーガ首位の座を守ろうとする。現在、得失点差のみでドルトムントを上回っている。コンパニの復帰日は正式に決まっていないが、間もなく訪れる代表戦による中断期間は、ベルギー人指揮官とダンクスの双方にとって重要な回復の時間となる。ダンクスは厳しい日程を終え、いったん仕事を離れて英気を養うことを心待ちにしている。

「休息と中断期間を楽しみにしています。特に私にとっては、家に帰って家族に会えることが楽しみです」とダンクスは締めくくった。「勝ってから帰国し、家族と良い時間を過ごせればと思います」