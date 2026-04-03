前例のない事態：ワールドカップへの歴史的な出場決定後、コンゴ民主共和国が自国の選手たちを拘束！

エスパニョールのマヌエロ・ゴンサレス監督は、コンゴ民主共和国代表が2026年ワールドカップへの歴史的な出場権を獲得したにもかかわらず、コンゴサッカー連盟が同代表選手の所属クラブへの復帰を認めなかった決定に対し、驚きを表明した。

この決定は、コンゴ民主共和国がメキシコで開催されたワールドカッププレーオフ決勝でジャマイカに1-0で勝利し、52年ぶりとなるワールドカップ本大会出場を決め、半世紀以上ぶりの快挙を成し遂げたことを受けて下されたものだ。

これにより、同国はアフリカ勢として10番目の出場権を獲得し、グループ11でコロンビア、ポルトガル、ウズベキスタンと共に戦うことになった。

スペインリーグのレアル・ベティス戦を控えた記者会見で、ゴンサレス監督は、コンゴサッカー連盟がクラブへの復帰を許可しなかったため、MFシャルル・ビケルの欠場によりチームが困難な状況に直面していることを明らかにした。

スペイン人監督は次のように語った。「コンゴサッカー協会から正式な通知を受け取りました。国内の規制に関連する理由により、現時点では代表選手に国外への出国を許可しないことが確認されています。この決定はビケル選手だけを対象としたものではなく、代表チームの全選手に適用されます」。

また、ゴンサレス監督は、この状況がカタルーニャのクラブにとって「まったく前例のないこと」であると付け加え、クラブ経営陣がすでにコンゴサッカー連盟および国際サッカー連盟（FIFA）と連絡を取り始め、この危機に対処し、必要な法的措置を講じていると述べた。

エスパニョールは、2026年初頭から続く不振を脱却することを望んでいる。現在、ラ・リーガの順位表で37ポイントを獲得し11位につけている一方、レアル・ベティスは44ポイントで5位につけている。

監督は、クラブが「必要な公式手続きをすべて踏んだ」と強調して発言を締めくくり、自身が「制御不能」と表現したこの問題を解決するため、関係機関からの返答を待っていると述べた。