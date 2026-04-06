アル・ヒラルとナハダ・ベルカンの間で激化している対立の余波が続いている。これは、アフリカチャンピオンズリーグの準々決勝における両チームの対戦で、ハムザ・アル・ムサウィ選手の出場資格をめぐり、スーダンのクラブがアフリカサッカー連盟（CAF）に申し立てを行ったことを受けたものである。

モロッコのチームは、モロッコでの第1戦を1-1で引き分けた後、ルワンダでの第2戦を1-0で制し、準決勝進出を決めていた。

一方、アル・ヒラルのクラブ幹部は、同選手の出場が違法であったと主張している。ドーピング物質の使用が立証されたため、彼は2試合に出場する資格がないと断言しており、これを受けてクラブは本件に関する緊急かつ包括的な調査の開始を求めている。

動画｜アブ・トレイカ、サラーの移籍について衝撃の告白…クロップを例に挙げる

モロッコとセネガルの危機を経て…アフリカは永遠に変わる

コンテ、イタリア代表監督就任への姿勢を改めて表明

コマン、2026年W杯を前に早期の衝撃を受ける

不可解な決定が怒りを招く

そして、本日月曜日の夕方に発表された公式声明の中で、アル・ヒラルは本件の進展に対し深刻な懸念を表明し、アフリカサッカー連盟（CAF）の規律委員会に提出されたネハダ・ベルカンの回答（案件番号DC23337）を受領したことを明らかにした。

声明によると、2026年3月14日に選手に対する一時的な出場停止処分が解除されたのは、処分が下された当日の夜23時20分にネハダ・ベルカンが電子メールで提出した要請に基づくものだった。

また、アル・ヒラルは、アフリカサッカー連盟がこの要請をわずか3日間で承認したとし、明確な理由の提示もなく、聴聞会の開催もなく、2021年版国際サッカー連盟（FIFA）ドーピング防止規則の第35条および第36条に定められた要件も満たされていないと付け加えた。 また、本件に関して他のいかなる当事者にも通知や協議が行われなかった。

予想される大犠牲…マンチェスター・ユナイテッド、夢のトレードのために8人の犠牲者

意外な推薦…ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドの後継者を指名 比較が真実を暴く…なぜアルベロアのミスはアロンソの敗北より深刻に見えるのか？ アルビロア、レアル・マドリードのスター選手に窮地に追い込まれる

前例のない事態

声明は、ドーピング使用に関連する明らかな違反に関する案件において、通常の法的手続きを経ずにわずか2日間で一時的な出場停止処分を解除したことは、前例のない異例の措置であり、アフリカサッカーにおけるドーピング防止規則の将来的な適用について深刻な懸念を引き起こしていると強調した。

また、アル・ヒラルは、アフリカサッカー連盟（CAF）から最近送付された書簡には、現在係争中の核心である一時的な出場停止解除の決定を下した責任者の辞任に関する言及が一切含まれていないと指摘した。

フリー移籍…レアル・マドリードとバルセロナの2選手がゴールデンチームを牽引

ラ・マシアからスタンドへ…ハムザ・アブドゥルカリームの現状は？

14億ユーロ…ベッカムのロナウド獲得オファー、その真実は？

パリ・サンジェルマンがバルセロナのターゲットを横取り

利益相反

スーダンのクラブは、この担当者が自発的に辞任するか、アフリカサッカー連盟が本件を審理する別の担当者を任命することを期待していると表明し、公聴会までにそれが行われない場合は、利益相反の問題を提起する正式な申し立てを行うと警告した。

声明によると、聴聞会は2026年4月9日に開催される予定であり、これは出場停止処分解除の決定から26日後、準決勝の2日前にあたるため、事態はさらに緊迫している。

アル・ヒラルは声明の結びで、聴聞会においてこれらすべての事実を提示することを強調し、アフリカサッカー連盟が正義の実現と競技の公正性を確保する決定を下すとの確信を表明するとともに、自らの権利を擁護し、アフリカサッカーの信頼性を維持するという完全なコミットメントを改めて表明した。