これによりクロップは、ゼップ・ヘルベルガー（1937年）、ヘルムート・シェーン（1965年）に続き、就任後最初の2試合で1勝も挙げられなかった史上3人目のドイツ代表監督となった。ただし、ヘルベルガーとシェーンはいずれもそれぞれの船出で2試合連続引き分けを記録し、勝ち点2を得ていた一方、クロップは2試合を終えてわずか勝ち点1にとどまっている。

ヘルベルガーは2度にわたってドイツ代表監督を務め、最初は1936年から1942年まで、その後は1950年から1964年まで指揮を執った。通算では162試合でタッチラインに立った。1977年に80歳で亡くなったヘルベルガーのスタートは、1936年11月にベルリンのオリンピアシュタディオンで行われたイタリア戦のホームでの2-2だった。さらに2カ月あまり後には、デュッセルドルフのラインシュタディオンでオランダを相手に再び2-2を記録した。

それでも、ヘルベルガーは今日、DFBの歴史において最も重要な指導者の一人と見なされている。1954年には、彼のチームがスイスでセンセーショナルな形でワールドカップを制した。

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ユルゲン・クロップ、ドイツ代表監督として歴史的に悪いスタート

一方のシェーンは1964年から1978年までその職にあった。彼の指揮下では139試合が戦われた。彼もまたスタートでホームゲーム2試合を戦い、いずれも1-1に終わった。相手はベルリンのオリンピアシュタディオンでのスウェーデン戦、そしてハンブルクでのイタリア戦だった。

1996年に80歳で亡くなったシェーンもまた、その後ドイツ代表とともに大きな成功を収めた。1972年には、彼の下でDFB選抜が欧州王者となった。さらに2年後には、自国開催のワールドカップを制した。

クロップは昨年7月、北米での悲惨なワールドカップ後にユリアン・ナーゲルスマンの後任としてこの職を引き継いだ。2030年までの4年契約にサインしており、2028年欧州選手権と2030年ワールドカップで指揮を執る可能性がある。報道によれば、年俸は約700万ユーロに上る。