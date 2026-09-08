1995年に投票候補者を絞り込んだ短縮リスト方式が採用されて以来初めて、2026年バロンドールの最終候補リストにゴールキーパーが一人も含まれない事態となった。これにより、1963年に同賞に輝いた旧ソ連のレフ・ヤシンは、今年に至るまで後継者が現れず、サッカー史上唯一この栄誉を手にしたゴールキーパーであり続けることになった。

この異例の不在により、2026年はこの名誉ある賞の歴史において、最終選考からゴールキーパー部門が姿を消した3度目の年となった。フランス紙「レキップ」によれば、1967年と1968年の2度に次ぐものだという。来る10月26日に英国の首都ロンドンで開催予定の第70回授賞式を前に、すべてのゴールキーパーが短縮リストの選考からふるい落とされた。

アスレティック・ビルバオに所属するスペイン人ゴールキーパー、ウナイ・シモンの傑出した記録も、リスト入りには結びつかなかった。昨夏のワールドカップで戦った7試合でわずか1失点にとどめたにもかかわらず、スペイン代表の守備の堅固さが、彼が直接プレーに関与する場面を減らしてしまった。

一方、同じスペイン人のダビド・ラヤは、アーセナルでプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝進出という傑出したシーズンを送ったにもかかわらず、ワールドカップでスペイン代表の控えに甘んじた代償を払う形となった。

この除外はアストン・ヴィラのゴールキーパー、アルゼンチン人のエミリアーノ・マルティネスにも及んだ。彼はワールドカップ決勝に進出し、所属クラブでヨーロッパリーグ制覇を成し遂げ、さらに2023年と2024年のバロンドール順位でそれぞれ15位と18位に位置していた。

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また、パリ・サンジェルマンでの歴史的な躍進を経て2025年バロンドール順位で9位につけたマンチェスター・シティのゴールキーパー、イタリア人のジャンルイジ・ドンナルンマも姿を消した。イタリア代表が今大会のワールドカップ出場権を逃したことが彼にとって痛手となった。

バロンドール30人の候補リストからゴールキーパーが完全に不在となったことで、シーズン最優秀ゴールキーパー賞（旧ヤシン賞）をめぐる争いに再び興奮と緊張が戻ってきた。過去2度の選考ではバロンドール候補にゴールキーパーがそれぞれ一人だけ含まれており（2024年のマルティネスと2025年のドンナルンマ）、それによってヤシン賞の受賞者が早々に判明し、争いから本来の面白みが奪われていたのだ。