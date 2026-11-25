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スペインのバルセロナは水曜日、首都バクーで行われたチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節でアゼルバイジャンのサバハと敵地で対戦し、4-1で勝利して歴史的な快挙を成し遂げた。

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この一戦では、カタルーニャのクラブの同大会出場史上初となる出来事が起きた。昨シーズンはバルセロナのメンバーに含まれていなかった3選手が、1試合でそろってゴールを決めたのだ。

その3人とは、イングランド人のアンソニー・ゴードン、ドイツ人のカリム・アデイェミ、ブラジル人のガブリエル・ジェズスだ。スペインの統計専門アカウント「MisterChip」によれば、クラブのCL出場史上、前例のない出来事だという。

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この記録が重要なのは、4ゴールすべてが3人の新加入選手によって記録されたからだ。

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31分にゴードンが先制点を挙げると、51分にも追加点を奪った。55分にはアデイェミが3点目を決めてバルセロナのリードを広げ、60分にジェズスが4点目を奪った。

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バルセロナは前半にやや苦戦したものの、後半に入ると攻撃面での優位を完全に確立した。

サバハは63分にジョイ・ランス・ミケルスのゴールで1点を返し、カタルーニャのクラブのクリーンシートを阻止したが、試合の結果を変えるには至らず、アウェーチームが4-1で勝利した。

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ゴードンはニューカッスル・ユナイテッドから加入した、バルセロナの新戦力の中でも特に注目される存在だ。アデイェミはボルシア・ドルトムントでのプレーを経てカタルーニャのクラブに加わり、ジェズスはアーセナルで数年を過ごした後に加入した。

バクーのスタジアムは、ゴードンにとって特別な思い出のある場所だ。2026年2月、ニューカッスル・ユナイテッドの一員としてカラバフと対戦した際に4ゴールを挙げ、アウェーチームの6-1での勝利に貢献するなど、アゼルバイジャンの首都で欧州カップ戦における屈指のパフォーマンスを見せていた。

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このときゴードンは3分、32分、33分、45+1分にゴールを決め、CLの歴史上、前半だけで4ゴールを挙げた初のイギリス人選手となった。

また、ニューカッスルの歴史上、欧州カップ戦の1試合で4ゴールを記録した初の選手にもなった。

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サバハ戦でのイングランド代表選手のゴールは、カリム・アデイェミのクロスからGKが弾いたこぼれ球を押し込んだものだった。

バルセロナは今季CLリーグフェーズの最初の5試合で総得点を18に伸ばした。2024-2025シーズンの最初の5試合で記録したのと同数で、同大会出場史上最高の得点ペースに並んだ。

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自己記録に並んだとはいえ、このフェーズでの最多記録にはまだ及ばない。その記録を保持するのはパリ・サンジェルマンで、2017-2018シーズンの最初の5試合で24ゴールを挙げている。