「前代未聞」の数字にフランスが衝撃…モロッコが歴史を刻む！

フランスM6チャンネルは2026年W杯準々決勝（フランス2-0モロッコ）を放送し、高い視聴率を得た。夜10時開始ながら視聴者は1600万人を超えた。

視聴率調査会社メディامتريによると、視聴率は72.8％に達し、フランス視聴者の10人中7人以上が観戦した。これは同チャンネルの今大会最高記録となった。

視聴者数は、開幕戦のセネガル戦（1400万人）やパラグアイとのラウンド16（平均1220万人）を上回り、勝ち進む「レ・ブル」への高まる熱気を示した。

有料チャンネル「BeIN Sports」の視聴者数を加えると、総数は1600万人を大きく上回る見込みだ。

米国のジレット・スタジアムとフランスは約5,500キロメートル離れていますが、ファンは「アトラスの黒人」との準々決勝の一瞬も見逃さず、国民の熱烈な支持が示されました。

準決勝進出を誇りに思うディディエ・デシャン監督は、母国での熱狂的な盛り上がりを実感し、試合後の会見でこう語った。 「私はここで集中しているが、フランスで大きな熱狂が起きていることは想像できる。それも大会の一部だ。私たちの使命は、こうした感情を生み出し、共有することだ。」

さらに「私たちはこのユニフォームに、そしてフランス代表を愛し勝利を願うすべての人々に対して責任を負っている」と語り、止まらない意気込みを示した。

7月14日（月）の準決勝（スペイン対ベルギー戦の勝者との試合）はパリ時間21時開始と視聴しやすい時間帯で、視聴者数が2,000万人を超える過去最高記録が予想されている。