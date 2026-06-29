サウジアラビアメディアは月曜日、2026年W杯に出場した代表チームの合宿裏を報道。早期敗退に至った規律・運営の問題が取り沙汰されている。

サウジアラビア代表はウルグアイ、カーボベルデと引き分け、スペインに大敗し、3試合で勝ち点2しか取れずグループリーグ敗退。これを受けサッカー連盟のヤセル・アル・マスハル会長が辞任した。

テレビ局「アル・アラビーヤ」は、合宿で一部の選手が不適切な行動を取ったと伝えた。

ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスから関心を向けられていないと感じた一部の選手が、その不満を合宿内の雰囲気に反映させ、コーチングスタッフと代表選手数名との関係にも影響を及ぼしたという。

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さらに、一部の選手が練習への参加を怠る傾向もあった。これは準備期間から大会中にかけて代表チームが抱えていた問題の深刻さを示している。

情報筋は、これらの問題は単発ではなく、代表チームが抱える管理ミスが蓄積された結果だと指摘。それが合宿の不安定な雰囲気を生み、パフォーマンスと結果に表れたと強調した。結果として、サウジアラビア代表はグループリーグ敗退となり、前代未聞のファン怒りの中大会を去った。

なお、サウジアラビアサッカー協会のヤセル・アル・マスハル会長は数時間前に辞任を表明した。