チャビ・エスパルトはバルセロナのトップチームでのキャリア序盤で目覚ましい歩みを続けている。ラ・リーガ第5節のレバンテ戦での勝利で、クラブのユニフォームを着てから初となるゴールを記録し、今季チーム構想のなかで前進した役割を与えたハンジ・フリック監督が彼の能力に寄せる信頼を改めて証明した。

試合開始からわずか4分7秒で生まれたこのゴールの詳細からは、バルセロナが完全にボールを支配していたことが明らかになった。チームの選手たちは全員が関与する79本の連続パスをつなぎ、ボールがペナルティエリア内のエスパルトへと届いた。一方でレバンテの選手たちは、この連続を止めることができたのはわずか3回のみで、そのすべてがバルセロナのボール奪回に終わった。

エスパルトはリーグ開幕からの5試合のうち4試合目の先発出場となった。左サイドバックのポジションからフリックのシステムにおける第5のミッドフィールダーのような役割へと転換し、開幕時点でチーム最大のサプライズの一人となっている。監督の構想のなかではジョアン・カンセロを上回っており、一方でアレハンドロ・バルデはこれまで出場していない。

ゴールは後方からの落ち着いた組み立てから生まれた。ロドリがボールを持って前進し、攻撃の軸を通す縦パスを送るとラフィーニャに渡り、フェルミンを経由し、その後短時間だけ再びこのブラジル人ウインガーに戻ると、彼が今度はペナルティエリアの境界付近にいたエスパルトへとボールを送った。

この若きスペイン人選手は目の前に空いたスペースを利用することにためらいはなく、右足で落ち着いてボールを蹴り込むと、レバンテのゴールポストの根元に収まり、5分にバルセロナが1点を先制したことを告げた。こうしてエスパルトは、トップチームでのデビュー以来待ち望んでいた瞬間を手にした。

このゴールは単に成功した攻撃の締めくくりだっただけでなく、相手のプレッシャーの下でもボールを保持するバルセロナの能力を映し出す長い一連のパスの末に生まれたものだった。

この連続のなかで、バルセロナの選手全員がボールに触れた一方、レバンテは実際にはボールを奪うことに成功せず、例外はわずか3回の試みのみで、その後ボールは再びカタルーニャのチームの選手たちの足元に収まった。

ゴールの分析によれば、この支配は序盤の数分間で一度だけ途切れた。1分にレバンテ側のオフサイドの判定で主審がホイッスルを吹いたときで、その後バルセロナは支配を取り戻し、エスパルトのシュートで先制点を挙げるあの瞬間が訪れるまでボールを回し続けた。