フランス代表の新監督に就任したジネディーヌ・ジダンは、「レ・ブルー」の監督職に就いた者としては前例のない特別な警備措置を受けている。フランスサッカー界のレジェンドである彼は、長らく指導の現場から離れていたにもかかわらず、国内外で絶大な人気を誇っているためだ。

フランス代表での初招集メンバーを発表してから数分後、ジダンは首都パリにあるフランスサッカー連盟本部の前に姿を現した。そこにはおよそ100人のファンが彼を出迎えようと集まり、歓声や歌声が響くなか、少しでも近づいて一緒に写真を撮ろうとするファンたちが押し寄せた。

フランスのファンたちは「ジズー、愛してる」など、ジダンを称える声援を送った。その光景は、フランスのファンの間で特別な地位を保ち続けてきた新監督が、就任後初めて姿を見せて以来、いかに大きな歓迎を受けているかを物語るものだった。

ジダンへの関心はファンによる出迎えにとどまらなかった。仏紙「レキップ」が明らかにしたところによると、フランスサッカー連盟内では過去数週間にわたり、フランスを代表するスポーツ界の象徴の一人である新監督に対する特別な警備措置について協議が行われていたという。

同紙によると、ジダンには前任者ディディエ・デシャンに与えられていたものよりも手厚い警備が付き、フランスサッカー連盟が用意した態勢のなかで、専属のボディーガードに加え、彼専用の警備要員が同行することになるという。

これらの措置は、新たな任務での代表活動においてジダンの周囲に多くのファンが集まると予想されるなか、フランスサッカー連盟が前回のワールドカップでキリアン・エムバペを守るためにかつて採用した警備体制に類似している。

警備措置が強化されるとはいえ、フランスサッカー連盟の関係者はこれを特定の懸念と結びつけてはおらず、その目的はジダンにできる限りの平穏と快適さを提供することにあると強調している。特に、フランス代表の門を通じて表舞台に復帰したことで、ファンやメディアの関心が高まっているためだ。

これはジダンとフランス代表の新時代の幕開けと時を同じくするものであり、格別な関心を集める任務となっている。1998年のバロンドール受賞者は、代表史上屈指のスター選手の一人から、代表を戦術面で率いる責任者へと転身を遂げた。