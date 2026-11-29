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ハンジ・フリックはもはや、バルセロナを国内での威信回復へと導く成功した監督というだけではない。ペップ・グアルディオラやジョゼ・モウリーニョといった名将を上回り、ラ・リーガの記録にその名を大きく刻みつつある。大会史上、ほかのどの監督も到達したことのない驚異的なスタートを切ったのだ。

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ドイツ人指揮官はカタルーニャのクラブで力強い戦いぶりを続けている。日曜日の夜、リアソールで行われたラ・リーガ第14節でデポルティーボ・ラ・コルーニャを5-1で圧倒し、彼の指揮下でバルセロナが誇る攻撃力をあらためて証明した。

バルセロナの5ゴール大勝は、勝ち点3を積み上げる単なる新たな勝利にとどまらなかった。指揮官にとって歴史的な偉業も伴っており、グアルディオラやモウリーニョをはじめ、スペインのピッチに足跡を残した名将たちを上回ったのだ。

記録を明らかにしたのは、統計専門アカウントの「ミスター・チップ」だ。それによると、ハンジ・フリックはラ・リーガで指揮を執った最初の90試合で72勝を挙げた。これにより、同大会のキャリアにおけるこの段階で最も多くの勝利を挙げた監督となり、ラ・リーガの歴史で先人たちをすべて上回った。

この偉業により、ドイツ人指揮官は特別なリストの首位に立った。元バルセロナ監督のペップ・グアルディオラと、かつてレアル・マドリーを率いたジョゼ・モウリーニョの記録を上回ったのだ。両者はともに、同大会の最初の90試合で70勝を挙げていた。

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4位は元レアル・マドリー監督のイタリア人、カルロ・アンチェロッティで67勝。続くフランス人のジネディーヌ・ジダンは、ラ・リーガ最初の90試合で66勝を記録している。

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これらの数字は、フリックがバルセロナにやって来て以来もたらした影響の大きさを示している。カタルーニャのクラブでも宿敵レアル・マドリーでも大きな成功を収めた指揮官たちの歩みを上回るペースで、驚異的な結果を残しているのだ。

ラ・リーガ最初の90試合での最多勝利監督リスト：

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・72勝：ハンジ・フリック（バルセロナ）

・70勝：ペップ・グアルディオラ（バルセロナ）

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・70勝：ジョゼ・モウリーニョ（レアル・マドリー）

・67勝：カルロ・アンチェロッティ（レアル・マドリー）

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・66勝：ジネディーヌ・ジダン（レアル・マドリー）

バルセロナ、レアル・マドリーのつまずきを突いて差を広げる

チームとしても、デポルティーボ・ラ・コルーニャへの大勝はバルセロナにとって絶好のタイミングだった。レアル・マドリーがアラベス相手に取りこぼしたことを生かしてラ・リーガ首位の座を固め、優勝争いのライバルたちに新たな打撃を与えた。

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この勝利で勝ち点を伸ばしたカタルーニャのクラブは首位を守り、アトレティコ・マドリーとの差を5ポイントに広げた。両チームは水曜日に注目の直接対決を控えており、首位の座をさらに盤石にしたいフリック率いるチームの野心にとって、重要な試金石となる。

この結果はバルセロナにさらなる精神的な追い風をもたらした。チームは力強い攻撃的な姿勢と、ライバルの取りこぼしを確実に生かす力を示した。とはいえ、優勝争いはまだ多くの可能性を残している。

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一方、デポルティーボ・ラ・コルーニャの苦境は深まった。勝ち点を伸ばせず13位に停滞しており、ラ・リーガ直近9試合でわずか1勝しか挙げられていない。望んでいた結果からは遠ざかる一方だ。

新たな5ゴール大勝と歴史的記録の単独保持によって、フリックはバルセロナでの地位を固め続けている。ラ・リーガの記録において忘れがたい足跡を残した名将たちを上回った今、次なる課題は、この驚異的なスタートをタイトルへと結びつけ、カタルーニャのクラブをスペインと欧州サッカーの頂点に返り咲かせることだ。