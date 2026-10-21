サッカー界のレジェンド、アル・ナスルのキャプテンであるクリスティアーノ・ロナウドが、チャンピオンズリーグのバルセロナ戦で負った重傷を受けて発信されたパリ・サンジェルマンの主役、ジョージア代表フヴィチャ・クヴァラツヘリアのメッセージに対し、感動的なコメントを寄せて注目を集めた。

ロナウドは、パリ・サンジェルマンがクヴァラツヘリアの右膝前十字靭帯断裂を発表したことを受けてジョージアのスターを支えようとした。この負傷は今後数日のうちに手術を要するもので、長期にわたる治療とリハビリの道のりを強いることになる。

ロナウドからクヴァラツヘリアへの感動的なメッセージ

ロナウドは「インスタグラム」を通じてクヴァラツヘリアの投稿にコメントし、試練に直面するジョージアのスターへの支援と激励のメッセージを込めた言葉を綴った。サッカー選手が直面する困難や逆境に対処してきた自らの長年の経験に基づくものだった。

アル・ナスルのキャプテンはこう記した。「サッカーにおける最も過酷な戦いは、しばしば誰の目にも触れないものだ。その感覚は分かるよ、クヴァラ。でも、今の君をここまで導いてくれたものを決して忘れないでほしい。そして、困難な一瞬に、自分がどこまで到達できるかを疑わせてはいけない。内に燃えるその魂を保ち続けてほしい。君の最高の日々と功績は、まだこれから先にあるのだから」









過酷な負傷

パリ・サンジェルマンは、チャンピオンズリーグのバルセロナ戦でクヴァラツヘリアが右膝前十字靭帯を断裂したことを発表していた。この試合はフランスの同クラブが4対2で勝利を収めて終わった。

パリのクラブは、国内タイトルとヨーロッパのタイトルをめぐる争いが続くなか、最も傑出した攻撃陣の一人を失うという大きな痛手を受けた。一方で、この選手は治療と回復の段階を始める準備に入っている。

クヴァラツヘリア、より強くなって戻ると誓う

ジョージアのスターは「インスタグラム」のアカウントを通じて感動的なメッセージを投稿し、その中で負傷を受け入れることの難しさを明かし、「なぜ、よりによって自分なのか」と問いかけた。その上で、痛みと涙を伴う数か月の治療とリハビリに臨む覚悟を示した。

クヴァラツヘリアは、ファンのためにより強い姿で戻る決意を強調し、回復の道のりで労を惜しまないと誓った。また、この困難な状況で自分を支えてくれたすべての人々に感謝の意を表した。

ロナウドのコメントは、ジョージアのスターに精神的な後押しを加えるものとなり、困難な瞬間を乗り越えるには、たとえその戦いがファンの目から遠く離れたものであっても、自信と復帰できるという信念を持ち続けることが必要だと強調した。

なお、クリスティアーノ・ロナウドは火曜日、ロシュン・リーグでのネオム戦を1点差で制した試合で、アル・ナスルとともに苦しい夜を過ごした。前半のアディショナルタイムにPKを外し、後半開始早々には無人のゴール前で決定機を逃し、得点数を伸ばしてキャリア通算1000ゴールという目標に迫り続ける機会を逸したのだ。





ゴール前で精彩を欠いたロナウドだったが、アル・ナスルは61分にポルトガル人のジョアン・フェリックスが決めた1点を守り切り、試合をものにして貴重な勝ち点3を手にした。これはロナウドがクヴァラツヘリアに送った支援のメッセージと時を同じくしたもので、長年にわたる輝きと功績を積み重ねた後であっても、サッカーのスターたちが挫折や失意の瞬間とどう向き合うかを映し出す光景となった。