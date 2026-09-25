マンチェスター・シティは、プレミアリーグの財務規則違反に関わる114件の容疑で有罪とされ、大きな打撃を受けた。数年間にわたる調査に端を発するこの問題は、同クラブが陣容強化のために巨額を投じた夏の移籍市場と時期が重なった。

『スポルト』紙によると、この裁定はマンチェスター・シティが夏の移籍市場で最も支出の多いクラブのリストの首位に立っていた時期に下された。同クラブの売却額は3億3702万ユーロに達した一方で、支出は5億2620万ユーロに上っていた。

市場における同クラブの動きは、クラブ史上最高額の移籍記録を2度更新するものとなった。ノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソンを1億3500万ユーロで獲得した後、エンソ・フェルナンデスを1億4500万ユーロで加入させ、後者はアレクサンデル・イサクと並んでプレミアリーグ史上最高額の移籍となった。

さらにマンチェスター・シティはリールからアイユーブ・ブアディを獲得するために9500万ユーロを支払い、中盤の強化に費やした総額は3億7500万ユーロに達した。

同クラブの動きは中盤にとどまらず、エバートンからイリマン・エンディアイを獲得するために7000万ユーロを投じたほか、ウイングのアランを加えるために3750万ユーロを支払った。

マンチェスター・シティはさらに3件の移籍を成立させたが、それらの選手は最終的にレンタルで放出されることとなった。ウイングのジェレミー・モンガはクラブに1170万ユーロの費用がかかり、スウォンジー・シティへ移籍。ウイングのディトゥルビエは2500万ユーロで、現在モナコに在籍している。そしてゴールキーパーのシェア・チャールズはクラブに350万ユーロの費用がかかり、クイーンズ・パーク・レンジャーズでプレーしている。

また同クラブは、第2ゴールキーパーのポジションを担うためにゴールキーパーのロリーを、シェア・チャールズの獲得に支払ったのと同額で獲得した。

これらの動きは、マンチェスター・シティがこの問題を背景に一連の処分の可能性に直面している時期に起きている。その処分には以下が含まれる可能性がある。

マンチェスター・シティが直面する可能性のある処分:

罰金

勝ち点剥奪

新規選手登録の制限

最終決定に応じた、大会参加に関わるその他の処分。

今回の移籍市場はマンチェスター・シティに幅広い選手のリストをもたらしており、これは最終処分の一環として移籍に関する何らかの制限が科されることが決定した場合に、同クラブにより多くの対応の選択肢を提供する可能性がある。