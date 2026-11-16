制裁は終了も裁判は継続中、ルバリスが3年間の活動停止処分から復帰へ

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スペインサッカー連盟(RFEF)の元会長ルイス・ルビアレスが、2023年女子ワールドカップ決勝での出来事を受けて科された、サッカーに関わるあらゆる活動を禁じる3年間の処分を終えようとしている。会長在任期間に関連する一部の司法案件は依然として続いているものの、再びサッカー関連団体で役職に就く資格を取り戻すことになる。

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スペイン紙『マルカ』によると、ルビアレスの処分は明日の火曜日に明ける。国際サッカー連盟(FIFA)は、シドニーで行われた女子ワールドカップの表彰式でスペイン代表が優勝を祝った際の同氏の振る舞いを受け、スペイン国内外でのあらゆるサッカー関連活動を禁じる処分を科していた。

この一件はスポーツ界で大きな論争を巻き起こした。スペイン代表が同大会で史上初のタイトルを獲得した祝賀の場で、ルビアレスがジェニ・エルモソに同意なくキスをしたほか、優勝を祝う中でVIP席において不適切なジェスチャーをしたためだ。

スポーツ仲裁裁判所(CAS)は、この2つの行為について元RFEF会長にそれぞれ18カ月の処分を科した。その後FIFAが介入し、2023年8月26日に暫定的な資格停止処分を下したうえで、サッカーに関わるあらゆる活動を3年間禁じる処分を言い渡した。

2025年2月には、 CASが資格停止処分を支持し、ルビアレスは処分が終わるまでサッカー界の役職や活動から離れることになった 。処分の終了により、法的・行政的な要件を満たせば、スポーツ界に復帰する道が開かれる。

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スポーツ上の処分は終わったものの、エルモソへのキスをめぐる裁判は依然としてルビアレスの将来に影を落としている。スペイン全国管区裁判所は2025年6月、性的暴行罪での有罪判決を支持し、1万800ユーロの罰金を科した。

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同裁判所はまた、精神的損害の賠償としてエルモソに3000ユーロを支払うよう元RFEF会長に命じる一方、強要罪については無罪とした判断を支持した。ルビアレスはこの判決を不服として最高裁判所に上訴し、無罪を求めている。

スペインの通信社が2026年9月に報じたところによると、最高裁は年内に上訴を審理し、判断を下す見通しだった。この司法案件は、ルビアレスが今後どのような動きを見せるにせよ、最も重要な要素の一つとなっている。

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法的な問題はエルモソの件にとどまらない。元RFEF会長は、大会のサウジアラビア開催をめぐる合意に関するスーペルコパ・デ・エスパーニャの案件で引き続き捜査対象となっているほか、在任中に連盟が結んだ契約に関する別の案件も抱えている。

捜査にはラ・カルトゥーハの改修契約も含まれている。マハダオンダの裁判所はルビアレスの任期中に行われた複数の取引について審理を続けており、2026年6月には判事が捜査をさらに6カ月延長することを決定した。つまり、スポーツ上の資格停止処分が終わっても、この案件は続くことになる。

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RFEF会長の座を退いて以降、ルビアレスはメディアへの出演や連盟運営に関する数々の問題提起を通じて、スポーツ界での存在感を保とうとしてきた。また『ルビアレスを殺せ』と題した著書を出版し、自身の経験や会長職からの失脚につながった出来事について綴っている。

2025年11月には、将来的に運営面での役職に就く可能性について、アジアの2つの連盟と話し合っていたことを明かした。ただし、どの連盟なのか、またどのようなポストが話題に上ったのかは明らかにしておらず、処分明けの行き先をめぐってさまざまな憶測を呼んだ。

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一方で、批判の嵐の中で去った会長職への復帰については、より慎重な姿勢を見せている。今年9月に出演したある番組では、再び会長選に立候補することは考えていないと明言し、現在の優先事項は家族と自身の事業、そして続いている裁判で自らを弁護することだと語った。

こうしてルビアレスは2026年11月17日から、サッカーに関わる活動を行う権利を取り戻し、要件を満たせばRFEF内の役職に立候補することも可能になる。しかし、処分の終了が必ずしもサッカー界への復帰を意味するわけではない。とりわけ、会長職を退いて以来つきまとう裁判が続く中、同氏はいまだに正式な復帰計画を何も発表していない。