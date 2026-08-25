パリ・サンジェルマンは火曜日、フランス代表FWウスマン・デンベレに今週末まで休養を与えることを発表した。これによりデンベレは、来たる金曜日に予定されているリーグ・アン第2節開幕戦、リールとの一戦へ向けたチームの遠征を欠場することが確定した。全体練習には来週初めに復帰する見込みだ。

パリのクラブによるこの厳しい決定は、第1節でレンヌ相手に0-2とリードを許した末、最終的に2-2で引き分けに終わった不振の後に下されたものだ。2025年のバロンドール受賞者であるデンベレは、その試合のハーフタイムでチームメートのフビチャ・クワラツヘリアとともに交代となっており、休養を目的として次戦から正式に外れることが決まった。

コーラのフォーラムでは、トピックやニュースをより深く議論することができます



パリ・サンジェルマンは火曜日夜に発表した公式声明で、次のように述べた。「監督およびスポーツダイレクターとの完全な合意のもと、ウスマン・デンベレは今後数日間の休養期間を取り、来たる月曜日からグループとともにトレーニングを再開する」

これは、レンヌ戦の前半でデンベレが精彩を欠くプレーを見せたことを受けての措置であり、代わりに新加入のフェラン・トーレスが投入された。バルセロナから加入したトーレスは、加入直後すぐにその存在感を示し、2得点を挙げて王者が敗戦を免れるのに貢献した。

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、試合後の怒りのこもった発言で次のように語った。「パリは何も勝ち取っていない。まったく何もだ。自分が何を勝ち取ったかを考えるなら、君は何も勝ち取れない。私にとって最も重要なのは、自己満足に浸る余地はないということだ。毎日、すべてのトレーニングセッションで、すべての試合で、準備ができていることを証明しなければならない。さもなければ、過去の成功によって傲慢さに屈するのは簡単なことだ。我々は常に勝利を求めている。だからこそ、コンフォートゾーンから抜け出さなければならない。分かったか?」