「彼ら2人は、ここに違った次元をもたらしてくれるし、実際にもたらしてくれる存在だ。きょうそれを示してくれた」と、ボルシア・ドルトムントのニコ・コバチ監督は土曜夜のハンブルガーSV戦でのホーム2－0勝利後、Skyで2人の圧巻の選手を称賛した。

ジャンニス・コンスタンテリアスとコンスタンティノス・カレツァスは、ブンデスリーガデビューで観衆を魅了し、BVBにここ最近シグナル・イドゥナ・パルクでたびたび欠けていたものをもたらした。スペクタクルなサッカーだ。ただ、見せ場のためだけではない。同時にチームに貢献し、ブンデスリーガ開幕戦で結果にも結びついた。「この顔ぶれは、多くの人が求めているであろうものを与えてくれる。スペクタクルなプレーだ。今年はそこをもう一段改善した。技術的に非常に優れたこうした選手たちが、自分たちの能力を見せてくれることを願っている」と、コバチ監督は試合前からそれに見合う期待を口にしていた。

BVB指揮官が言う“違った次元”とは何か。欧州のより小さなリーグからそれぞれ加入した2人のギリシャ人新戦力は、移籍した現在はアヤックスでプレーするユリアン・ブラントができることをすべてこなせるうえで、なお決定的な要素を一つ上積みしている。コンスタンテリアスとカレツァスは、静止状態からダイナミズムを生み出す力においてブラント以上であるがゆえに、彼以上に違いを生み出せる選手だ。ドイツ人の前任者よりもさらに主体性があり、特に相手のライン間で極めて重要となる、自らゼロから刺激を生み出し、そこから次々に新たな局面を作り出す質を備えている。

BVB：ジャンニス・コンスタンテリアスのHSV戦での出来は？

HSVとの刺激的な前半45分で、カレツァスとコンスタンテリアスは何度もドルトムントの攻撃の柱となった。後者は、先週末のFCバイエルンとのスーパーカップ（1－2）ですでに見せていた好材料を裏づけた。コンスタンテリアスの高速下での細かなボールコントロールは印象的で、動きの機敏さやしなやかさも同様だ。さらにボールに対する高いアグレッシブさもある。土曜夜には、とりわけ前半30分過ぎの中盤でのボール奪取でそれを証明し、スタンドは熱狂的に沸いた。

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前半終了間際にコンスタンテリアスが2－0の最終スコアとなるゴールを決め、同時にBVBでの初ゴールも記録したことは、よく言われるところの“ケーキの上のさくらんぼ”だった。「前半は最高だった。完璧だった。やりたかったことをすべて実行できた」と、守備のリーダーであるヴァルデマール・アントンはSky で前半のドルトムント全体のパフォーマンスを絶賛した。コンスタンテリアスの得点は、ハンブルクの守備選手に当たってコースが変わったためやや幸運な形ではあったが、本来はノールックでニアを狙っていたギリシャ代表だけに、それでも創造性にあふれていた。

コンスタンテリアスはそのエスプリによって、黒と黄色のユニフォームでまだ出場約100分にもかかわらず、すでに人気者への道を着実に歩んでいた。そして今後数週間で、その道をどのように進んでいけたかも容易に想像できた。だが、BVBの視点だけでなく、中立のブンデスリーガ観戦者の立場から見ても非常に残念なことに、日曜の午後遅くの時点で、リーグデビューで見せたような華麗な躍動を当面はもうコンスタンテリアスに見られないことが明らかになった。

BVBでジャンニス・コンスタンテリアスの離脱期間は？

ブンデスリーガ開幕戦の翌日、ドルトムントは最悪の懸念を認めざるを得なかった。コンスタンテリアスはリーグデビューで前十字じん帯断裂を負い、数カ月にわたって離脱することになった。「この知らせは私たちにとって非常につらい。ジャンニスは本当に短い時間の中で、なぜ私たちが彼をボルシア・ドルトムントにとって素晴らしい選手だと考えているのかをすでに示してくれた」と、スポーツ担当取締役のラース・リッケンは語った。「ただ今はまず、彼自身と私たちの焦点は回復に向けられている。その過程でジャンニスには私たちの全面的な支援がある」

こうして現実となった、コンスタンテリアスが前十字じん帯断裂によっておそらく2027年春ごろまでプレーできないという懸念は、土曜夜の時点ですでに非常に色濃く漂っていた。「そこはもう少し深刻な話をしないといけない。日曜日に検査を受けることになる。ただ、少なくとも医師から聞いた話では良くないようだ」と、コバチ監督もすでに悪い予感を抱いていた。

2点目となるはずだった自身2ゴール目を惜しくも逃した直後、コンスタンテリアスは競り合いの中で不運な動きからひざを負傷し、まずはその場に倒れ込んだ。54分の交代時にはかなり絶望した様子を見せていた。大きな期待を抱かせた船出の後だけに、この長期離脱は本人にとってもBVBにとっても痛恨の打撃だ。

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2600万ユーロの新戦力は、ボルシアの攻撃を大きく前進させることをすでに十分以上に示していた。そして同時に、彼を欠けばその攻撃がかなり停滞して見えることも。後半にBVBがあれほどの支配力を見せられなかったのは、一方ではハンブルクの選手たちが明らかにパフォーマンスを上げたことが確かに理由だろう。しかし他方で、コンスタンテリアスとともに大きな可動性と遊び心もまたピッチを去ったのだ。

「ドルトムントが右から左へ動かし、ライン間に入れてくると、こちらはまず長い時間追いかけることになる。なかなかプレスに行けない。それが僕たちの問題だった」と、HSV主将ニコライ・レンベルクはSkyで、前半にBVBへほとんど対抗できなかった理由を説明した。

ジャンニス・コンスタンテリアスとコンスタンティノス・カレツァスがBVBで魅了

コンスタンテリアスは同胞カレツァスとともに、ハンブルクが苦しんだ最大の要因だった。絶えず賢くポジションを入れ替え、完璧なボールコントロールでライン間のプレー水準を非常に高く保ち、速さと正確さを両立させた新たな創造の担い手が、この2人だったからだ。「すさまじい」と、アントンは2人のギリシャ人のパフォーマンスを表現した。「あの可動性、そしてどれだけ危険か。あの年齢でそれは大きなクオリティーだし、僕たちは将来に向けてもそれを必要としている。彼らがうちにいてくれてうれしい」

このコンビの最初の印象を見れば、カレツァスが当面の間、その絶妙な相棒を隣に置けなくなることを残念に思うのはBVBファンだけではないだろう。そしてドルトムントの視点では、切実な問いが浮かぶ。どうやってコンスタンテリアスの穴を埋めるのか。「あの子のことは本当に気の毒だった。初日からここで素晴らしい存在感を示していたし、更衣室でもそうだ。みんなもう彼のことが本当に好きなんだ」と、スポーツディレクターのオーレ・ブックは強調した。彼とクラブ首脳陣がどうしても獲得したかった攻撃的MFの負傷を、心配そうな表情で見守っていた。

土曜日、コバチ監督はコンスタンテリアスに代えて、より守備志向のマルセル・ザビツァーを投入したが、オーストリア代表には前任者のエスプリが予想通りはっきりと欠けていた。プレースタイルだけを見れば、HSV戦で途中出場後に電光石火の一発退場で話題を呼び、すぐにピッチを去らなければならなかったサムエレ・イナシオこそ、コンスタンテリアスの代役に最も適した存在だろう。ただ、そのために18歳のトップタレントが必要なレベルですでに準備できているかには疑問が残る。

ここでジェイドン・サンチョが再びBVBへ復帰する可能性は？

マクシミリアン・バイヤーはより経験のある代替案だが、その場合コバチ監督はドイツ代表を今後2つのウイングバックの一角で起用するというプランを、再び引っ込めなければならないだろう。そうなれば、バイヤーが担うはずだったサイドの枠が空くことになる。

いずれにせよ、夏の移籍市場が閉まる火曜日（9月1日）20時までの残りわずかな日々で、補強を担当する首脳陣が再び頭を悩ませ始める可能性は十分にある。それは、まだ衝撃的な診断結果が正式発表される前に、スポーツ担当取締役のリッケンも示唆していた。「実際にどれほど重い負傷なのか次第で、その後の次の一手を決めることになる。ただはっきりしているのは、今後3日間は何も予定していないということだ」

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では、コンスタンテリアスの直接的な代役となり得る土壇場の助っ人として誰が考えられるのか。コンスタンテリアス獲得前にドルトムントの希望選手だったサイド・エル・マラは、1.FCケルンとの契約を延長しており、もはや獲得可能ではない。そこで再び浮上する可能性がある別の名前がある。ジェイドン・サンチョだ。イングランド人はうってつけの解決策となり得る。コンスタンテリアスに似たタイプの選手であり、彼やカレツァス同様、静止状態からダイナミズムを生み出す力も備えているからだ。ここ数週間、数カ月にわたり、サンチョのBVB再復帰を巡る憶測は数多くあったが、言うまでもなくカレツァスとコンスタンテリアスの獲得後にはその熱は冷めていた。

いずれにせよ、サンチョがこれまでのキャリアで最高の時期を過ごしたのはドルトムントだった。そしてマンチェスター・ユナイテッドとの契約終了後、現在26歳となった彼はいまも新天地が決まっておらず、移籍金なしで獲得できる。その意味ではリスクは小さい。ただし、サンチョがボルシアで3度目の挑戦に臨むには、大幅な減俸を受け入れる必要があるだろう。そしてもちろん、かつてのスーパータレントが再び最高の状態に到達できるのかというスポーツ面の問題も残る。直近のチェルシーFCとアストン・ビラへのレンタルは、周知の通りおおむね期待外れに終わっている。

「ジェイドンほどドルトムントの人々を熱くさせる名前は、ほとんどない。それは事実だ」と、BVBのカールステン・クラマー首脳は日曜夜、Sky90でサンチョ復帰の可能性について問われて語った。「夏の中断期間を通してずっとそうだった」と続けた。ただし、「私たちはいかなる名前についても一切コメントしない」

それはニック・ヴォルテマーデについても同様だろう。Bildは日曜日、不振のDFBストライカーがコンスタンテリアスのショックを受け、再びドルトムント首脳の構想の中で役割を持ち始めていると報じた。もっとも、ニューカッスル・ユナイテッドがこれほど技術に優れた長身FWを、ここまで短期間で手放すかについては疑問が残る。