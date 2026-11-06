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ウィリアム・ギャラスは、アーセナルのDFウィリアム・サリバにとって、レアル・マドリーへの移籍を断るのは極めて難しいだろうと考えている。元フランス代表のギャラスは、ミケル・アルテタが近年成功を収めているにもかかわらず、スペインの名門はアーセナルとはまったく異なるレベルにあると主張した。

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サリバのレアル・マドリー移籍を支持

ギャラスは、レアル・マドリーが獲得に乗り出せば、サリバはアーセナルを離れる気になるかもしれないと考えている。フランス人DFはノースロンドンに移って以来、世界屈指のセンターバックとしての地位を確立。アーセナルの守備の中央でガブリエウ・マガリャンイスと強力なコンビを築いた。

その圧倒的なパフォーマンスは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが昨季のプレミアリーグ優勝を果たすうえで重要な役割を果たした。サリバは今年、2030年までの新契約にサインし、アーセナルに長くとどまる意思を示した。しかしギャラスは、歴史あるスペインの首都のクラブへ移籍する魅力には抗いがたいと感じている。

レアル・マドリーは別格

ギャラスは、サンティアゴ・ベルナベウでプレーする名声は、アーセナルが近年遂げた進歩を上回ると確信している。スペインでの途方もない重圧と絶え間ない期待が、レアル・マドリーを欧州のライバルたちとは一線を画す存在にしていると主張した。

「今のアーセナルは、レアル・マドリーが獲得に乗り出したとしても、ウィリアン・サリバが断るほど高いレベルにあるのだろうか？」とギャラスはSeatPickに語った。「これから言うことに怒る人が大勢いるのは分かっている。でも、レアル・マドリーとアーセナルの両クラブの歴史を語るなら、レアル・マドリーはレアル・マドリーだ。別格なんだ。

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「私にとっては、たとえ今のパフォーマンスが最高ではなく、最近は最も大きなタイトルを獲得していなくても、マドリーはマドリーだ。言っておくが、マドリーに行く機会を得た選手は誰でも、そこへ行こうとする。彼らを責めることはできない。サリバのような選手がそう決断しても、責められないだろう」

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優勝を果たしても再建途上のアーセナル

アーセナルはアルテタ監督の下で大きく前進したが、ギャラスは欧州の伝統的な強豪にはまだ追いつこうとしている段階だと感じている。ノースロンドンのクラブは一時代を支配しているのではなく、単に新たな章を記しているのだと考えている。

「アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドか？」とギャラスは続けた。「両クラブはまだバルセロナとレアル・マドリーの後れを取っている。あれほど偉大な歴史を持つマンチェスター・ユナイテッドでさえ、今なおそうだ。だからこそ、アーセナルのようなクラブは、過去に優れた歴史があったとしても、今は再建しているところだと思う。自分たちの物語を再び紡ごうとしていて、正しい道を進んでいる。でも、まだバルセロナとレアル・マドリーの後ろにいる」

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アルテタ監督、サリバの復帰に備える

アルテタ監督は、主力DFに再び問題が起きるのを避けるため、慎重な姿勢を取っている。サリバは水曜日のチャンピオンズリーグでのスラヴィア・プラハ戦（2-1でアーセナルが勝利）で、出場機会のないまま試合を終えた。

サリバは今週末、待望の実戦復帰を果たす可能性がある。アーセナルは土曜日に敵地でハル・シティと対戦する。プラハでエズリ・コンサが問題を抱えて途中交代を余儀なくされたため、サリバが必要になるかもしれない。