「フィニッシュという点で、彼は別格の点取り屋だ。第2のハリー・ケインは現れないだろう」とトゥヘルは語った。これは、バイエルンのストライカーがいつかイングランド代表でのキャリアを終えた場合の、潜在的な後継者について言及したものだ。「私たちはさまざまな選択肢と解決策を探している。別の誰かが出てくるだろうが、それはハリーでもなければ、ハリーのコピーでもない。その時が来れば解決策は見つかる。でも、それは私の時代ではないかもしれないし、さらに10年後かもしれない」

トゥヘルはさらにこう続けた。「彼は後れを取っていないし、遅くもない。ピッチに最初に現れるのは彼で、皆を鼓舞するのも最初だ。それが彼のメンタリティーだ。決定力に加えて、彼は非常に、非常に献身的なストライカーへと成長した。彼は完全なパッケージだ」

指揮官が特に注目しているのは、ケインがトッテナム・ホットスパーを離れ、ドイツでFCBに移籍して以降の活躍ぶりだ。「彼はFCバイエルン・ミュンヘンのようなビッグクラブで地位を確立した。そのことに対して、称賛を受けるに値する。非常に、非常に印象的だ」と元バイエルン指揮官のトゥヘルは語った。「ただ勝つ、勝つ、勝つだけで、しかもビッグクラブであるFCバイエルン・ミュンヘンに来て適応するのは簡単ではない。注目も集まる。彼はそのクオリティー、仕事への姿勢、そして人間性で皆を味方につけた。美しい物語だ」

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2026年W杯敗退後、ハリー・ケインはトーマス・トゥヘルについて何を語ったのか？

ケインもまた、過去に何度もドイツ人指揮官への好意的な見方を示している。トゥヘルは、前回のW杯でイングランドに1966年の伝説的な優勝以来最高の結果をもたらした。しかし、それでもイングランド国内ではトゥヘルに対する懐疑論を払拭するには至らなかった。

そうした中、7月にはケインが擁護に回った。「彼にとって初めての大きな大会だ」と、この傑出したストライカーは説明した。「彼はそれを消化しなければならないし、多くを学ぶだろう」

このアタッカーにとって、トゥヘルの能力に疑いの余地はない。イングランド代表のキャプテンは、トゥヘルが「素晴らしい監督」だと強調した。「彼が持つ熱意、もたらす感情、備えている戦術的経験――それがあるからといって、毎回すべてを完璧にできるということではない。大事な日に正しくやりたいし、彼自身も自分にそれを求めている」とケインは語った。

また、北米での大会に向けた物議を醸したメンバー選考についても――トゥヘルはフィル・フォーデン、コール・パーマー、トレント・アレクサンダー＝アーノルドといった著名な名前を選ばず、大きな波紋を呼んでいたが――ケインは母国の批判派とは異なる見方を示した。当時ケインは、結束力という点で、自分がこれまで「一員だった中で最高のイングランドのグループ」だと話していた。