つまずくスタートとなったが、その後は5勝1分け。昨季の衝撃的な降格を受け、さらにプレミアリーグへの即時復帰を目指して多くの主力を引き留めた移籍市場を経て、ヌーノ・エスピリト・サント率いるウェストハムは静かな立ち上がりとなった。バーンリー戦ではアウェーで2-2の引き分け。さらに本拠地ロンドン・スタジアムでは、昨季までリーグ1に所属していたロンドンのライバル、チャールトンとのダービーでまさかの敗戦を喫した。決定打となったのは、元ラツィオのカステジャノスが93分に失敗したPKだった。





ボーウェンとともに復活 だが、サウサンプトンに4発を浴びせたリーグカップの一戦が、ハマーズの流れを変えた。そして何より、チャンピオンシップでは別格の存在であるイングランド代表、ジャロッド・ボーウェンを目覚めさせた。そこから彼は止まらなかった。その後は5試合で4勝1分け。引き分けはワトフォードとのもう一つのダービーのみで、勝ち点9はウルヴァーハンプトン、ダービー・カウンティ、ボルトン相手、そしてレクサムを6-0で粉砕した大勝で積み上げたものだ。





修正が必要な守備 - 7試合で勝ち点14を獲得し、これはリーグ2位に相当する。これを上回るのはWBAだけだ。ハマーズ から感じられるのは、すでに20得点を挙げているカテゴリーを超えた攻撃力を備える一方で、9失点を喫していることを見れば、守備にはまだかなりの修正が必要だということだ。





プレミア級の陣容 - それを支えているのはリーグ随一のスカッドだ。主将のマヴロパノスは残留し、モラト はノッティンガム・フォレストからの移籍で加入。ミランのようなビッグクラブも関心を寄せていた。前線には、昨季パラティチがフィオレンティーナへ連れてきたイスラエル人のマノール・ソロモンが加わった。一方でサプライズとなっているのが、マンチェスター・シティの下部組織育ちの19歳、ディヴァイン・ムカサだ。ここまでにすでに2得点を記録している。