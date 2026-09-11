出遅れたスタートとなったが、その後は5試合で4勝1分け。昨季の衝撃的な降格を経て、さらにプレミアリーグへの即時復帰を目指して多くの主力を引き留めた移籍市場の後、ヌーノ・エスピリト・サント率いるウェストハムは静かな立ち上がりとなった。バーンリーの本拠地で2-2の引き分けに終わり、さらにロンドン・スタジアムでは本拠地での衝撃的な敗戦。昨季はリーグ・ワンに所属していたロンドンのライバル、チャールトンとのダービーで、元ラツィオのカステジャノスが93分にPKを失敗したことで敗れた。





ボーウェンとともに復活 その後、サウサンプトンに4-0で快勝したリーグカップの一戦が、ハマーズの流れを変えた。そして何より、チャンピオンシップでは別格の存在であるイングランド代表ジャロッド・ボーウェンを目覚めさせた。そこから彼は止まらなくなった。以降は4試合で3勝1分け。もうひとつのダービーではワトフォードの本拠地で引き分け、9ポイントはウルヴァーハンプトン、ダービー・カウンティ、ボルトン戦で積み上げた。





守備には修正が必要 - 6試合で勝ち点11を獲得し、順位は2位。これを上回るのは勝ち点13のWBAだけだ。ハマーズ から感じられるのは、すでに14得点を挙げている別格の攻撃力を備える一方で、守備にはまだかなりの修正が必要だということだ。9失点を喫しているからだ。





プレミア級の陣容 - リーグ最高のスカッドがそれを支えている。主将のマヴロパノスは残留し、モラトは移籍市場でノッティンガム・フォレストから加入。ミランのようなビッグクラブも関心を寄せていた。前線には、昨季パラティチがフィオレンティーナに連れてきたイスラエル代表のマノル・ソロモンが加わった。一方、サプライズとなっているのは、マンチェスター・シティの下部組織出身で19歳のディバイン・ムカサ。ここまでにすでに2得点を記録している。