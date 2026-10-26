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マイケル・キャリック監督は、ボーンマスに0-3で屈辱的な敗戦を喫し、自身の去就に大きな疑問が生じる中でも、マンチェスター・ユナイテッドに別れを告げたわけではないと強調した。批判にさらされる同監督は、クラブが過去40年間で最悪のシーズンスタートを切る中、解任の可能性については全く分からないと認めた。

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40年で最悪のシーズンスタート

ユナイテッドがボーンマスに屈辱的な3-0の敗北を喫し、キャリック監督には強い重圧がかかっている。今回の惨敗により、クラブは40年で最悪のシーズンスタートを切ったことになる。ホームでのこの大敗は、わずか数日前にコモに4-1で大敗したのに続くものだ。惨めな内容の試合が続き、キャリック監督は窮地に立たされている。今回の敗戦中には、敵地まで駆けつけたサポーターから大声でやじを浴びせられた。

遠征したファンから厳しい反応を受けた一方、トンネルへ引き揚げる際にはユナイテッドのサポーターから温かく迎えられた。しかし、監督としての長期的な立場は依然として極めて不透明だ。

「別れのあいさつではない」と監督

批判が強まるなかでも、キャリック監督はサポーターに別れを告げていたとの見方を完全に否定した。憶測が広がるなかでも、これまで通り職務を続けていると強調した。

試合終了の笛が鳴った後、オマル・ベラダ最高経営責任者とジェイソン・ウィルコックスSDと短く話したことを認めた。ただ、クラブ首脳陣が最終的に自身を解任するかどうかは全く分からないという。

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キャリック監督は『インディペンデント』に次のように語った。「私からの別れのあいさつではなかった。試合後はいつものように少し話しただけで、特別なことは何もなかった。どうなるか見てみる。状況は十分理解している。

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正直、特に何かを予想しているわけではない。普段通りに続けている。私はこの場所が大好きだ。どんな決定が下されるにせよ、常にクラブにとって最善だと思うことをする。それだけだ。どちらの結果も予想していない」

選手たちも痛手を感じている

低調な戦いが続き、選手たちも精神的に大きな打撃を受けている。キャリック監督は、チームが現在の悪い流れを本気で変えようとしていると強調。また、不安定な時期にスタンドから受けた支持への感謝も示した。

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「今のロッカールームにはさまざまな感情がある。大きな失望があり、選手たちの多くはかなり傷つき、落胆している」と明かした。「彼らが気にしていないわけでも、この状況を望んでいるわけでもない。全員と個別に話したわけではないが、話した選手たちは大きな影響を受けている」

さらにキャリック監督は「サポーターがあのような反応を示してくれたことには、複雑な感情がある。サポーターとのつながりと、彼らが評価してくれていることを感じる。とてもありがたく思っている」と付け加えた。

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重要なチェルシー戦が迫る

キャリック監督は、自身の去就についてユナイテッドの取締役会がどのような決定を下すか、待つしかない。首脳陣が続投を選べば、シーズンを立て直すという非常に困難な課題に直面する。続いている守備の脆さを修正し、選手たちの自信を取り戻すための時間は急速に少なくなっている。マンチェスター・ユナイテッドは今週末、重要なプレミアリーグの一戦でチェルシーと対戦する。