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GKヘスス・オウォノが、「デミ」の愛称で知られるヘスス・デ・ミゲルの死去後、初めて公の場に姿を見せた。アンドラが本拠地エンカンプのスタジアムに戻って試合を行った際、自ら自宅を出てスタンドに駆けつけたもので、この日は故人に向けた感動的な追悼セレモニーが行われた。GKの表情には、悲しみの色がはっきりと浮かんでいた。

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カタルーニャ紙『マルカ』によると、クラブが主催する追悼式への出席を望んでいたオウォノは、厳しい精神状態にありながらも、デミの死去後初めて公の場に姿を見せることを決意。スタンドでチームメイトやファンとともに故人への思いを捧げた。その姿は、喪失に対する彼の悲しみの深さを物語っていた。

オウォノが姿を見せたのは、アンドラ代表がエンカンプのスタジアムに戻ってきたタイミングだった。選手たちは心を打つ形でデミをしのび、彼の名前と背番号が入ったシャツを着て、白い花束を手にピッチに入場。その後、故人の死を悼んで1分間の黙とうを捧げた。キックオフ前の、温かな心遣いだった。

GKはトリコロール・スタジアムのスタンドに、暗い色の服と黒い帽子を身につけて現れた。隣には、負傷中のアレックス・カルフやルー・ノルマンら、メンバー外となったチームメイトの姿もあった。追悼の空気に包まれた会場で、その表情には悲しみがありありと浮かんでいた。

オウォノは1分間の黙とうに加わっただけでなく、それが終わるとすぐに祈りを捧げた。デミの死にどれほど心を痛めているかが伝わる光景だった。チームメイトやファンは、初めて公の場に姿を見せた彼を温かく支え、励ました。スタジアムは故人をしのぶ場へと変わり、この日は勝負の世界とは離れた、人間味あふれるひとときとなった。

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オウォノは数日前、ヘスス・デ・ミゲルの家族との面会を申し入れていた。遺族とつながり、弔意を伝えたいという思いの表れだ。これまでその機会は得られていないが、近いうちに実現することを願っている。デミを失った悲しみの中で、その願いは今も彼の胸にある。