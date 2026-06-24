敗退が決まっていても、戦わずに去る者を歴史は容赦しない。チュニジア代表のエルヴェ・レナール監督は、ワールドカップ最終戦のオランダ戦を前に選手たちにこう語り、「誇りと尊厳」を守れと訴えた。

予選では無失点だった守備も、本大会では2試合で9失点。

初戦スウェーデンに1-5で敗れ、サブリ・レムシ監督が解任されレナール監督が急遽就任。それでも日本戦に0-4で敗れ、グループステージ敗退が決定した。

試合前会見でレナール監督は「大会を最高の形で締めくくり、困難な状況でも誇りと尊厳を示そう」と語った。

アフリカ代表を5度率いた経験を持つ指揮官は続けた。「明日もオランダ代表を相手に誇りと尊厳を示したい。W杯は特別な舞台で、今日ここにいることを幸運に思う」。

レナールは、大会をセネガルで観戦中に緊急招集されたと明かし、「この喜びを最後まで味わいたい」と語った。 たとえこの喜びが長く続かなくても、私たちは一瞬一瞬を生き抜かなければならない。まだ1試合残っている。もし我々がより団結し、オランダ代表に互角に戦えれば、それはこの大会を締めくくるにふさわしい素晴らしい報酬となるだろう」と語った。

チュニジア代表は再びの惨敗を避け、「オランダの風車」の前で面目を保つことを目指す。レナールがチームに活力を取り戻せなければ、この試合が彼の最後となるかもしれない。