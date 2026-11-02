これによると、バイエルンとスカウティング部門責任者は「信頼に基づく話し合いを経て、双方合意の上で」、2027年1月31日付で雇用契約を終了することで合意した。37歳のシュマトケとの契約は、当初2027年夏までとなっていた。

シュマトケは2024年10月に部門長に就任し、トップチームとFCバイエルン・キャンパスの育成部門のスカウティングを統括していた。

元ブンデスリーガのGKでマネジャーも務めたヨルク・シュマトケの息子であるシュマトケは、ミュンヘンではスポーツ担当取締役マックス・エーベルの側近とみられていた。両者はボルシア・メンヒェングラートバッハでもともに働いていた。

今回のシュマトケとの契約解消は決して驚きではない。シュマトケは自身の指導スタイルをめぐり、内部で批判を受けていた。

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バイエルンのチーフスカウト、ニルス・シュマトケの後任は誰になるのか？

FCバイエルンの公式サイトは、エーベルの次の言葉を伝えている。「ニルス・シュマトケはこの2年間、スカウティングとトップチームの選手編成計画において、非常に大きな支えとなってくれた。スカウティング部門責任者として多くの新しいアイデアを取り入れ、部門を形づくった。彼の素晴らしい仕事に感謝するとともに、今後の幸運を心から願っている」

シュマトケは、ドイツ最多優勝クラブでの仕事は「特別な任務であり、大きな名誉だった」と述べた。「この2年間で、トップチームだけでなくキャンパスの才能ある選手たちのためにも、スカウティング体制を新たに構築できたことを誇りに思う」

シュマトケの後任探しは、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントと、FCバイエルンの育成部門を担当するキャンパス責任者ヨッヘン・ザウアーに委ねられる。

FCバイエルン周辺では、クリストファー・ヴィヴェルの名前が再び候補に挙がっている。39歳のヴィヴェルはマンチェスター・ユナイテッドのチーフスカウトで、レッドブル・ザルツブルクでともに働いたフロイントの旧知の仲だ。