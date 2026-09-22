この役員は、アトレティコとレアルのダービーを巡って生じた余波を受け、特にクラブ公式チャンネルのReal Madrid TVや近しいメディアを通じて広められていた激しい批判に対し、強い言葉で प्रतिक्रियाした。

テバスが憤りの中心に据えているのは、彼の見方では、スペイン最多優勝クラブの周辺による組織的な不穏化工作だ。「体制の代弁者とそのテレビ局は、またしてもいつもの古い物語、つまり絶え間ない陰謀論を作り上げ始めている」とテバスは書き、こう続けた。「ネグレイラでなければ審判だ。それでもなければ、その審判が国際審判ではないからだ。どのクラブにも、国際審判が裁く試合もあれば、そうでない審判が裁く試合もある。自分たちで審判を選ぶ権利など誰にもない」

この役員は特に、リーグを直接攻撃したレアルの報告に強い姿勢で反論した。審判が「自分たちの糧を支えるビジネス」に損害を与えているとされる主張を、テバスは鋭く退けた。「いったい何を求めているのか。収益やテレビ視聴率、あるいはクラブのエンブレムに応じて試合を裁けというのか。競争における平等を、なんという形で理解しているのか」とテバスは述べた。

Getty Images

ラ・リーガ会長はレアル・マドリーにどのような批判を述べたのか？

また、ブランコスがリーグ全体の決定的な土台であるとする主張についても、テバスは黙って見過ごさなかった。「レアル・マドリーはラ・リーガにとって非常に重要な存在だ。しかし、彼らがいなければラ・リーガには価値がないという主張は、他のクラブ、そのファン、そしてその歴史に対する軽蔑を示している。競争は誰のものでもない」

マドリード側の厳しいレトリックの背後には、チームの競技面での欠点から目をそらすための陽動があると、ラ・リーガのボスはみている。「審判がレアル・マドリーに不利になるよう操作されていると主張するのは、別の銀河に生きているのと同じだ。この描写は、シーズン最初の数試合で明確に見て取れる別の欠点を覆い隠すための口実として使われている」とテバスは述べ、さらにこう書いた。「ピッチ上で何が起きているのかを説明するより、陰謀を指摘するほうが簡単だ。しかも私の立場は役職に左右されない。審判のミス1つで陰謀が証明されるわけではないし、それが何年にもわたって繰り返されたとしても、それで真実になるわけではない」

声明の最後に、リーグ会長はレアルの責任者と支持者に向けて、明確なメッセージを送った。「目隠しを外せ！ まだ9月なのに、もうリーグが操作されたと主張している。健全な常識を持つ者で、この古い言い訳をまだ信じる者はいない」