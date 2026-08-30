「彼らはこのチームに別次元のものをもたらせるし、実際にもたらしてくれる2人だ。きょう、それを示してくれた」と、ボルシア・ドルトムントのニコ・コバチ監督はSkyで、土曜夜のハンブルガーSV戦でのホーム2-0勝利における2人の卓越した選手を称賛した。

ジャンニス・コンスタンテリアスとコンスタンティノス・カレツァスは、ブンデスリーガデビューで観衆を沸かせ、最近のジグナル・イドゥナ・パルクでしばしば欠けていたものをBVBにもたらした。それはスペクタクルなサッカーだ。ただ、見栄えのためだけではなく、同時にチームに貢献し、ブンデスリーガ開幕戦で結果にもつながった。「この陣容は、多くの人がおそらく求めているもの、つまりスペクタクルなプレーを与えてくれる。今年はその点をさらに改善した。技術的に非常に優れたこの選手たちが、自分たちの能力を見せてくれることを願っている」と、コバチ監督は試合前からそうした期待を口にしていた。

BVB指揮官が言う“別次元”とは何か。欧州のより小規模なリーグからそれぞれ加入した2人のギリシャ人新戦力は、移籍したジュリアン・ブラント、そして現在アヤックスでプレーするそのブラントにできることをすべてこなせるうえで、さらに決定的な要素を上乗せしている。コンスタンテリアスとカレツァスは、そのブラント以上に違いを生み出せる選手だ。なぜなら、静止状態からダイナミズムを生み出す力で上回っているからである。ドイツ人の前任者よりもさらに主体性があり、特に相手のライン間という重要なエリアで、無から自ら刺激を生み出し、そこから次々と新たな局面を作り出すクオリティーを備えている。

BVB：ジャンニス・コンスタンテリアスのHSV戦での出来は？

HSV戦の刺激的な最初の45分間、カレツァスとコンスタンテリアスは何度もドルトムントの攻撃の柱となった。後者は、先週末のFCバイエルンとのスーパーカップ（1-2）ですでに見せていた好材料を裏づけた。コンスタンテリアスの高速域での細かなボールコントロールは圧巻で、身のこなしの俊敏さとしなやかさも同様だ。さらに、ボールに対する高い積極性も加わる。土曜夜には、とりわけ前半30分ごろに中盤で見せたボール奪取でそれを証明し、スタンドから熱狂的な喝采を浴びた。

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前半終了間際にコンスタンテリアスが2-0の決勝点を決め、同時にBVBでの初ゴールも記録したことは、よく言われるところの“ケーキの上のさくらんぼ”だった。「前半は最高だった。完璧だった。やりたかったことをすべて実行できた」と、守備の中心ヴァルデマール・アントンはSky で前半のチーム全体のパフォーマンスを絶賛した。コンスタンテリアスの得点は、ハンブルクのDFに当たってボールがコースを変えたため、やや幸運な形ではあった。それでも創造性にあふれていた。というのも、このギリシャ代表は実際にはノールック気味のフィニッシュでニアを狙っていたからだ。

そのエスプリによって、コンスタンテリアスは黒と黄のユニフォームでまだおよそ100分しかプレーしていないにもかかわらず、すでにファンのお気に入りになりつつある。今後数週間で、その道をさらに突き進んでいけたであろうことも十分に想像できる。だが、BVBの視点だけでなく、中立のブンデスリーガ視聴者にとっても非常に残念なことに、リーグ戦デビューで見せたような華麗な躍動を、当面はもう見られないかもしれない。

BVB新戦力ジャンニス・コンスタンテリアスは重傷を負ったのか？

「もちろん、きょうは何を発信するかについて少し慎重であるべきだ。しかし、より重い負傷であることを私たちは十分に懸念している」と、ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックはSkyで語り、コンスタンテリアスが前十字じん帯断裂を負った可能性があるのかと問われると、こう付け加えた。 「その懸念はある」

試合後には、落胆したコバチ監督も同様の見解を示した。「それはもう少し大きな話として捉えなければならない。日曜日に検査を受けることになる。ただ、少なくとも医師から聞いたことは良いものではない」とBVB指揮官は話した。

この少し前に2点目をわずかに逃していたコンスタンテリアスは、競り合いの中で不運な動きをした際に、おそらく膝を負傷した。いったんピッチに倒れ込み、54分の交代時には深刻な事態を悟っているかのように見えた。日曜日の精密検査で懸念が現実のものとなり、実際に数カ月の離脱となれば、あれほど有望な船出のあとだけに、本人にとってもBVBにとっても痛恨の打撃となる。

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2600万ユーロの新戦力は、すでにボルシアの攻撃を大きく前進させる存在であることを十分以上に示している。同時に、彼を欠くとチームの攻撃がかなり停滞して見えることも。後半にBVBがもはやあれほど支配的ではなかったのは、一方ではハンブルクのアウェーチームが明らかにパフォーマンスを上げたためでもある。だが他方で、コンスタンテリアスとともに大きな機動力と遊び心もピッチを去ったのは事実だ。

「ドルトムントが右から左へ、そしてライン間へボールを入れてくると、こちらはまず多くの場面で後手に回る。プレスにうまく行けなくなる。それが僕たちの問題だった」と、HSV主将ニコライ・レンベルクはSkyで、前半にBVBへほとんど対抗できなかった理由を説明した。

ジャンニス・コンスタンテリアスとコンスタンティノス・カレツァスがBVBで魅了

コンスタンテリアスは同胞カレツァスとともに、ハンブルクが苦しんだ最大の要因だった。というのも、この2人の新たな創造の担い手が絶えず賢くポジションを入れ替え、完璧なボールコントロールでライン間のプレー水準を極めて高く保ち、テンポ良く、しかも正確に試合を動かしていたからだ。「えげつない」と、アントンは2人のギリシャ人の出来を表現した。「あの機動力、そしてあれほど危険な存在であること。あの年齢でそれは大きなクオリティーだし、僕たちには今後のためにも必要だ。彼らがチームにいてくれてうれしい」

このコンビの第一印象を見れば、カレツァスが当面の間、その息の合った相棒を長く隣に置けなくなるとすれば、残念に思うのはBVBファンだけではないだろう。そしてドルトムントの視点からは、切実な問いが浮かぶ。どうやってコンスタンテリアスの穴を埋めるのか。「彼には本当に気の毒だった。彼は初日から素晴らしい存在感を示していたし、ロッカールームでもそうだ。みんな彼のことがすでにとても好きなんだ。そんな中で、あれだけ良い前半をプレーして交代を余儀なくされ、しかもより深刻な事態が懸念されるとなれば、本当に信じがたいほど腹立たしい」とブックは強調した。彼と他のクラブ首脳陣がぜひとも獲得したかった攻撃的MFの負傷を、心配そうな表情で見守っていた。

土曜日、コバチ監督はコンスタンテリアスに代えて、より守備的なタイプのマルセル・ザビッツァーを投入したが、オーストリア代表には予想どおり前任者のエスプリが目に見えて欠けていた。プレースタイルだけを見れば、HSV戦で途中出場後に一発レッドで話題となり、すぐに退場を余儀なくされたサムエレ・イナシオが、コンスタンテリアスの後継候補としてはうってつけだろう。ただ、その18歳のトップタレントがそこまでの役割を果たす準備が、必要なレベルで整っているかについては疑問が残る。

ジャドン・サンチョが再びBVBに戻る可能性はあるのか？

マクシミリアン・バイアーはより経験のある代替案だが、その場合コバチ監督はドイツ代表を今後2つのウイングバックの一角で起用するというプランを、再び撤回しなければならないだろう。そうなると、外側のポジションではバイアーの穴が生じることになる。

いずれにせよ、火曜日（9月1日）20時に夏の移籍市場が閉まるまでの残りわずかな日々で、移籍担当の頭脳が再びフル回転し始める可能性は十分にある。スポーツ担当CEOのラース・リッケンもそれを示唆した。「実際にどれほど重い負傷なのかによって、その後の次のステップを決めることになる。ただ、はっきりしているのは、今後3日間は何も予定していないということだ」

では、リッケン自身も最悪の懸念を抱いていたコンスタンテリアスについて、その懸念が現実になった場合、どんな土壇場の助っ人が直接の後継候補として考えられるのか。

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コンスタンテリアス獲得前にドルトムントの本命だったサイード・エル・マラは、1.FCケルンと契約延長しており、もはや獲得可能ではない。そこで、再び浮上し得る別の名前がある。ジャドン・サンチョだ。イングランド人アタッカーはうってつけの解決策になり得る。コンスタンテリアスと似たタイプの選手であり、コンスタンテリアスやカレツァスと同様に、静止状態からダイナミズムを生み出すクオリティーを備えている。サンチョのBVB再復帰をめぐる憶測はここ数週間から数カ月にわたって数多くあったが、カレツァスとコンスタンテリアスの獲得後は言うまでもなく下火になっていた。

いずれにせよ、サンチョはドルトムントでこれまでのキャリア最高の時期を過ごした。そしてマンチェスター・ユナイテッドとの契約満了後、現在26歳となった彼は依然として新天地が決まっておらず、移籍金なしで獲得できる。その意味ではリスクは小さい。ただし、ボルシアで3度目の在籍となるなら、サンチョは大幅な減俸を受け入れなければならないだろう。そしてなお、かつてのスーパータレントが再び最高の状態に到達できるのかというスポーツ面での疑問も残る。直近のチェルシーFCとアストン・ビラへのレンタルは、周知の通りおおむね期待外れに終わっている。