キリアン・エムバペが、膝の負傷によりフランス代表のキャンプを離脱した後、回復期間中にパリに姿を見せたことで、レアル・マドリーの内部で新たな論争の渦中に巻き込まれた。クラブに対する彼の姿勢や負傷への対応をめぐって疑問の声が上がっている。

スペイン紙『スポルト』によると、レアル・マドリーの内部では、このフランス人ストライカーの振る舞いに対する不快感が高まり始めているという。特に、自転車に乗る姿を見せた後、予定より遅れてバルデベバスでのチーム練習に復帰したことがその要因だ。

ジャーナリストのアントン・メアナは『カデナ・セル』の番組『エル・ラルゲロ』で、エムバペとレアル・マドリーの間には「医療面での不信の問題」があると述べ、選手はクラブの医療サービスに完全には納得していないため「別の場所にいることを望んでいる」との見方を示した。

マヌ・カレーニョは、彼の見解では問題は医療面を超えてリーダーシップの問題に及んでいると付け加え、エムバペは傑出した数字を残しているものの、レアル・マドリーのロッカールーム内でのリーダーとしての役割に関する期待には今のところ達していないとの見方を示した。

一方、トマス・ロンセロは番組『エル・チリンギート』で、エムバペの姿勢に対する失望を表し、休暇期間中にバルデベバスで回復に取り組む彼の姿を見たかったと語り、選手とレアル・マドリーのサポーターの間に「感情的な断絶」の状態があると指摘した。

今、注目は来たる土曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるレアル・マドリー対ビジャレアルの一戦に向けられている。エムバペが出場するのかどうか、そして国際試合期間中に彼を取り巻いた論争の後、クラブのサポーターがこのフランス人スターに対してどのような反応を示すのかが焦点となる。