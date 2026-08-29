ヤシン・ジェシムがストラスブールを牽引し、フランスリーグでの初勝利を導いた。土曜日のきょう、ムノー・スタジアムで行われたランスとの一戦でチームの2得点を挙げる目覚ましい活躍を見せ、2－1の勝利をもたらした。ビハインドの展開を貴重な勝利へと変え、大会での戦いに完璧なスタートを与えた。

ヤシンはストラスブールのパフォーマンスにおいて最も影響力のある存在だった。右サイドで大きな効果を発揮し、結果を覆すうえで決定的な役割を果たしたのだ。48分に自らの奮闘を同点ゴールという形で結実させると、試合終了の6分前には再び登場し、見事な形で決勝点を奪った。

ストラスブールの力強い立ち上がりにもかかわらず、ランスは前半終了間際に先制に成功した。シマがペナルティエリア内で倒されてPKを獲得すると、37分にフロリアン・トヴァンがこれを成功させ、アウェイチームがリードを奪った。

しかしヤシンはチームを敗者のまま終わらせることを拒んだ。後半開始からわずか3分後、組織的な連携攻撃を右足の正確なシュートで締めくくり、ストラスブールを試合に引き戻して対戦を再び熱くさせた。

この選手の影響は得点だけにとどまらなかった。危険な動き出しとチャンスメイクを続け、ヤコポ・オルテガが決めたゴールにつながる攻撃にも絡んだが、このゴールは55分にオフサイドの判定によりビデオアシスタントレフェリーの技術で取り消された。

ストラスブールが圧力をかけ続けるなか、ヤシンは84分に再び決定的瞬間の主役となった。組織的な連携攻撃を成功したシュートで締めくくり、この試合2点目を記録して、ホームチームによるランス相手の逆転劇を完成させたのだ。

ストラスブールはランスの反撃の試みにもかかわらず、終盤もリードを守り抜き、今季初となる勝ち点3を手にした。