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スポーツ仲裁裁判所（CAS）は火曜日、セネガルサッカー連盟の上訴を認め、アフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定を取り消し、規律委員会の決定を復活させた理由を明らかにした。これにより、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝はセネガルがモロッコに1-0で勝利したという結果が確定した。

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セネガルサッカー連盟は、CAF上訴委員会の決定を不服としてCASに上訴していた。同委員会の決定は、セネガル代表が棄権により決勝で敗れたとみなし、モロッコ代表に3-0での勝利を与えるものだった。

CASでの争点となったのは、ジャン＝ジャック・ンダラ主審が109分に試合を再開させた判断だ。決勝で起きた物議を醸す出来事の最中、セネガル代表は一時ピッチを離れていた。

セネガルサッカー連盟は上訴にあたり、いわゆる「フィールド・オブ・プレー原則」を根拠とした。試合を再開させ、最後まで行わせて競技上の結果に至らせた主審の判断は、見直しの対象にはならないという主張である。

これに対しモロッコ王立サッカー連盟は、本件はセネガル代表の行為がもたらす規律上の帰結に関わるものであり、主審の判断はこの原則の対象外だと反論した。

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モロッコ側は、セネガルの選手たちが一時ピッチを離れたことはアフリカ・ネーションズカップ規定第82条および第84条への違反にあたり、本来なら試合は早期に打ち切られるべきだったと主張した。さらに、主審が法的な誤りを犯したとし、その判断を恣意的だと非難した。

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しかしCASはこの主張を退けた。双方の主張を検討した結果、試合を再開させるか、あるいは完全に打ち切るかの判断は、主審のみの裁量に属するものだったと結論づけた。

CASはなぜ主審の判断を正当と認めたのか

CASが本日発表した公式声明によると、同裁判所は判決理由の中で、主審が109分に再開の笛を吹いた時点では、両チームがピッチに戻り、ともにプレー再開の意思を示していたことから、試合続行の条件が整ったと判断していたと説明した。

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これを踏まえ仲裁パネルは、主審の判断の効果はピッチ上にとどまるものであり、したがって同判断は「フィールド・オブ・プレー原則」の範囲内にあるとの見解を示した。

またCASは、アフリカ・ネーションズカップ規定第82条および第84条は本件には適用されないとした。両条項は、あるチームの行為によって主審が試合を完全に打ち切らざるを得なくなった場合に限り、その試合の結果を定めることを目的としていると説明している。

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その結果、仲裁パネルは主審が試合再開を決めた際に法的な誤りは一切なかったと結論づけた。これにより、モロッコに決勝の勝利を与えた決定はその根拠を失った。

主審の判断が恣意的だったとの主張は

CASは主審が判断を下した状況を無視したわけではない。主審が「極度の緊張」に包まれた雰囲気の中で決断を迫られていたことを認めている。

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一方で、そうした状況だけでは判断を恣意的とみなすには不十分だと強調した。主審の判断が試合外の要因に影響されていたことは示されていないとしている。

こうしてCASは、主審の判断が恣意的だったとするモロッコ王立サッカー連盟の主張も退けた。

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規律処分についてはどうか

規律面についてCASは、セネガルサッカー連盟、パプ・ティアウ監督、そして複数の選手が、別個の規律手続きを通じてすでにCAFから処分を受けていると指摘した。

仲裁パネルは、これら別個の処分が、決勝を再開させた主審の判断をめぐる本件の結論を左右するものではないとの見解を示した。

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これらすべての点を踏まえ、CASは全会一致でセネガルサッカー連盟の上訴を認め、CAF上訴委員会の決定を取り消して規律委員会の決定を復活させた。これにより、決勝はセネガルの1-0での勝利という結果が確定した。

セネガルサッカー連盟は2026年3月25日にCASへ上訴しており、審理は去る10月8日、スイス・ローザンヌにある同裁判所の本部で非公開で行われた。

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CASによると、判決の完全な法的理由はすでに当事者に送付されており、当事者が非公開を求めない限り、判決全文は後日公表される予定だという。

またCASは、今回の声明は報道向けの非公式な要約であり、法的拘束力を持つのは書面による判決の本文のみであると強調した。