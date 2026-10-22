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レアル・マドリーの若手アルダ・ギュレルが、最近の欧州での戦いでチームメイトのキリアン・エンバペからゴールを横取りした理由を明かした。レアル・マドリーがベルナベウでRBライプツィヒを圧倒して退けた後、トルコ代表のギュレルは上機嫌だった。

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ライプツィヒを圧倒する容赦ない戦いぶり

レアル・マドリーはチャンピオンズリーグ第3節でRBライプツィヒに4-1の大勝を収めた。スペインの強豪は決定力を発揮し、中盤の中心でギュレルが主役を演じた。トルコ代表MFは絶えず脅威となり、チームのこの日2点目を決めて見事な個人パフォーマンスを締めくくった。

しかし、21歳のゴールには驚きの声も上がった。エンバペがヘディングシュートをゴールへ送り込もうとしたところ、ギュレルがゴール前でちゃっかりボールに触れ、自らの得点にしたのだ。

このゴールライン際での横取りにもマドリーの勢いは衰えず、その後エンバペが3点目を追加。ドイツのチームはティディアム・ゴミスが1点を返したが、クラブ史上最高額で加入したヤン・ディオマンデがさらに得点を重ね、ベルナベウでの圧勝を締めくくった。

フランス人選手への謝罪はなし





Getty Images

試合後、MFはレアル・マドリーTVに対し、名高いチームメイトの得点を横取りしたことをすぐさま冗談の種にした。ギュレルは、抜群の決定力を誇るフランス人スターが得点できない心配はなかったと話した。

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「エンバペのゴールを横取りした。でも、彼がもう1点決めると分かっていたから。だから問題ないよ」とギュレルは試合後に冗談交じりに語った。その軽妙な予想は見事に的中し、フランス人スターは実際にチームの3点目を決めた。

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冗談だけでなく、19歳のギュレルはピッチ全体でチームが見せた献身的な働きにも言及した。「本当にうれしい。ボールを持っているときも持っていないときも、素晴らしいプレーができたと思う。素晴らしいパフォーマンスを見せられたし、とてもうれしい」と続けた。

ベルナベウの力

この快勝は、スペインの首都で求められる妥協のない基準を改めて示すものとなった。ギュレルにとって、白いユニフォームを着る以上、容赦なく勝利を追い求めるのは当然のことだ。

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「僕たちはそうしなければならない。僕たちはレアル・マドリーで、すべての試合に勝たなければならない」とMFは強調した。また、ホームの観客が圧倒的なプレーを後押ししているとし、「それは重要な要素だ。ホームでファンの前でプレーするときは、ファンのために全力を尽くそうとするから」と語った。

勢いに乗るギュレルは、日曜日に控えるバルセロナとの国内での大一番に向け、明確な警告も発した。「大きな試合で、最高レベルの対戦だ。勝つために全力を尽くす。準備はできている」と締めくくった。





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注目はエル・クラシコへ





IMAGO





欧州での一戦を勝利で終えたレアル・マドリーは、すぐに最大のライバルをホームに迎える一戦へと意識を切り替える。日曜日のエル・クラシコはラ・リーガの優勝争いを大きく左右するだけに、モウリーニョ率いる選手たちには完全な集中が求められる。

マドリーは現在の得点力を生かし、カタルーニャの強豪を打ち破りたいところだ。ギュレルが好調で、エンバペも再び得点を記録し、ディオマンデも得点を重ねている。マドリーは週末の大一番に向けて態勢を整えたようだ。