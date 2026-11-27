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マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが金曜日の練習に姿を見せず、サポーターの間でコンディションへの懸念が広がった。ブレントフォードとの重要なプレミアリーグ戦を控え、キャリントンではポルトガル人司令塔の状態が最大の注目点となっている。

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体調不良でキャリントンでの練習を大事を取って欠席

マンチェスター・ユナイテッドが公開した金曜日朝のキャリントンでの練習映像に主将フェルナンデスの姿がなかったことから、試合に出場できるか懸念が広がった。しかし、ESPNによると、MFは負傷しておらず、少し体調が優れなかったため、大事を取って練習を休んだという。

マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、土曜日午後のプレミアリーグ、ブレントフォード戦に万全の状態で臨めるよう、ポルトガル人司令塔を休ませた。ユナイテッドは、フェルナンデスが試合までに回復し、先発できると見込んでいる。

フェルナンデスの頑健さと週半ばの活躍

オールド・トラッフォードでのフェルナンデスの並外れた頑健さを考えれば、サポーターには楽観できる理由がある。2020年1月の加入以来、欠場したのはわずか6試合で、ほぼ常にプレー可能な状態にある。

今季は 記録を打ち立てた昨季ほどの活躍 には至っていないものの、プレミアリーグで4得点2アシスト、計6得点に絡み、ユナイテッドの中心選手の一人であり続けている。週半ばには欧州の舞台で古巣スポルティングを相手に2得点を挙げ、逆転劇を導いた勢いもある。

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ポチェッティーノ監督、好調ブレントフォードを相手に初勝利を狙う

スポルティングとのチャンピオンズリーグでの2-2の引き分けを経て、ポチェッティーノ監督が初勝利を目指す中、フェルナンデスのコンディションは重要だ。

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「選手たちをとても誇りに思う」とポチェッティーノ監督は試合後に語った。「厳しい試合だった。90分間にわたって見せたチームのプレー、個性、気迫が気に入った。1試合でこれほど痛い目に遭う試合は、なかなかない。重要な場面で何度も代償を払った。ともに取り組み始めてわずか1週間だが、今日は自分たちがどうプレーしたいかを示せた」

ブレントフォードは先週末にエヴァートンを4-0で下し、自信を持ってオールド・トラッフォードに乗り込む。一方、キース・アンドリュース監督は対戦相手の指揮官を高く評価している。「我々もよく知っている人物だ」とアンドリュース監督は語った。「指導者として歩む中で、彼のチームをかなり研究し、大いに感銘を受けた。トッテナム時代よりも前、サウサンプトン時代のチームからだ」

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アンドリュース監督は、練習時間が限られ、 リヴァプール戦ではレニー・ヨロが早い時間帯に退場した にもかかわらず、早くも戦術面での変化を見て取った。「彼がどのような監督で、新たに率いるユナイテッドに何を植え付けたいのか、その特徴が見て取れる」と続けた。「ピッチでできることは限られていたとはいえ、非常に組織されたマンチェスター・ユナイテッドを予想している」

オールド・トラッフォードで待つ重要な一戦

土曜日の対戦は、ポチェッティーノ監督にとって、リヴァプール戦とスポルティング戦で見せた好材料を、勢いに乗るブレントフォードを相手に就任後初勝利へつなげる早速の機会となる。予想どおりフェルナンデスが一晩で軽い体調不良から回復すれば、その創造性と週半ばに見せた得点力がオールド・トラッフォードで決定的な役割を果たすだろう。