判定の専門家が結論を下す…アル・イッティハドはアル・ハズム戦でPKを得るべきだったのか？

金曜日の夜に行われたプロリーグ「ロシェン」第27節のアル・イッティハド対アル・ハズム戦では、後半にアルジェリア人選手フサム・アワールがペナルティエリア内で倒れたプレーを巡り、最も物議を醸したシーンの一つが生まれた。このプレーはサポーターやファンの間で大きな議論を巻き起こし、 ある審判専門家が、このプレーの正当性についてコメントし、主審の判断を分析した。

アワールは67分、アル・ハズムのペナルティエリア内で倒れ、主審は直接フリーキックを宣告したが、その後VARを確認して判定を取り消した。

これについて、審判専門家のモハメド・カマル「リーシャ」氏はサウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』を通じて次のように述べた。「アル・ナジュマのムクワナ選手は、ファウルを犯すことなくアワールとボールを争おうとした。」

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さらに彼は次のように付け加えた。「審判がPKの判定を取り消したのは適切な判断であり、VARの介入も正しかった。」

これにより、同クラブはロシェン・リーグの順位表で勝ち点を45に伸ばし、5位のタアウーンと並んで6位につけた。







