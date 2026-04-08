レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督が、UEFAチャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦でキリアン・ムバッペが関与した物議を醸す場面について示した異議に対し、専門的な審判見解が示された。

王者レアルは昨夜火曜日、同大会準々決勝第1戦でホームに迎えたバイエルンに1-2で敗れ、来週水曜日にミュンヘンで第2戦が行われる。

試合で最も議論を呼んだ場面では、バイエルンのDFヨナタン・ターがムバッペに激しくチャージしたが、主審のイングランド人マイケル・オリバーはイエローカードを提示するにとどまった。

アルベロアは試合後の記者会見で、「ムバッペへのファウルで、なぜバイエルンの選手が退場にならなかったのか理解できない。理解しがたい判定だ」と語った。

一方、審判分析を専門とするスペインの『Archivo Var』はこの場面について、主審の判断は正しかったとの見解を示した。

同サイトはオリバーの試合でのパフォーマンス分析の中で、「このプレーはおそらく試合で最も物議を醸したものだ。ターが背後からムバッペに入った。バイエルンのDFはフランス人FWの脚（ふくらはぎの部位）にスパイクのつま先を当て、明確な擦過傷を生じさせ、ソックスが破れるほどだった」と述べた。

そして「見た目には荒々しく見えるが、評価は接触の性質に焦点を当てるべきだ」と付け加えた。

さらに「足裏で直接踏みつけたわけでも、過度な力で押し込んだわけでもなく、あくまで表面的な接触（擦り傷）に過ぎない。際どい場面であり、裁量の範囲に入る」と続けた。

同サイトによれば、主審がレッドカードを直接提示していたとしてもVARは介入しなかったはずだが、イエローカードにとどめた場合でも、明白かつ明確な誤審ではないためVARは介入できないという。

最後に同サイトは「これは“グレー”なケースであり、審判判断としては適切に処理された」と結論づけた。

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オリセはPKを得るに値したのか？

試合終盤の残り数分で起きた別の物議を醸す場面では、マイケル・オリセがカレーラスのチャレンジによりPKを求めた。

ボールが高く入ると、バイエルンのFWはコントロールしようとして下がり、一方レアル・マドリードのDFは同じ地点に向かって前進したため、両者の進路が交差して接触が起きた。

Archivo Varは「この場面の核心はここにある。カレーラスがオリセに向かって突っ込んだのではなく、両選手が同じスペースで出会ったのだ。オリセは下がり、カレーラスは前に出たことで進路が交わり、接触が生じた」と説明した。

さらに「接触はあるが、主審の介入が必要な明確な反則とまでは言えない。今回もいわゆる『グレー』なケースだ。PKが与えられても過剰な判定とは言えなかった一方、与えない判断も擁護可能であり、したがってVARが介入する余地はない」と付け加えた。

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